Atuações dão confiança a Raniel, Pec e Juninho no início de 2022 no Vasco

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Um atacante que vem em baixa depois de passagens tímidas por São Paulo e Santos e dois jovens promissores, mas que sofreram os reflexos de um 2021 frustrante e de muita pressão pelo não acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Trata-se de Raniel, Gabriel Pec e Juninho, que iniciaram a atual temporada sob desconfiança, mas, em suas estreias no ano, já fizeram gols, deram seus recados e elevaram o moral no Vasco. Eles tentam manter o ritmo em confronto com o Boavista às 21h deste sábado (29), mais uma vez pelo Campeonato Carioca.

Logo em sua apresentação, Raniel, emprestado pelo Santos, admitiu saber que sua contratação não havia sido uma unanimidade entre os torcedores, uma vez que o período no clube paulista foi aquém do esperado.

Porém, com personalidade forte, ele pediu para usar a camisa 9 e, na última quarta-feira (26), com uma testada típica de centroavante, fez o segundo na vitória por 4 a 2 sobre o Volta Redonda, no Estadual, sinalizando que o técnico Zé Ricardo pode contar com seu faro de gol.

"O Raniel tem alta qualidade técnica, conhece bem o espaço onde atua, ataca o espaço. Ele é muito dedicado no dia a dia, e a conversa que eu tive com ele por telefone, antes de sua contratação, foi definitiva para trazê-lo. Torço muito por ele. Especificamente, para que possa recuperar a carreira, porque tem um potencial muito grande. Ele está muito focado. Tomara que esse gol aumente a confiança dele", disse o treinador.

O meia Juninho, que fez o quarto gol, chegou a voltar para o time sub-20 no ano passado após algumas questões extracampo. O jogador, no entanto, demonstrou estar focado para o treinador e ganhou uma oportunidade, que parece estar agarrando com unhas e dentes.

"O Juninho fez a primeira partida no profissional em que ele inicia e termina. Foi coroado com um gol muito bonito, mas fez uma partida bem acima da média, que talvez a gente não esperasse do jogador. Ainda precisamos corrigir bastante coisa, mas fiquei muito feliz com o rendimento dele", disse Zé.

Já Gabriel Pec foi o grande nome da partida. Fez um bonito gol e uma linda jogada —com direito a pedalada— que resultou em uma assistência para Nenê, além de outras boas participações. "O Pec já tem mais números constantes no profissional, mas mostrou que pode ser fundamental", elogiou o treinador vascaíno.

Contra o Boavista, os três terão uma disputa mais acirrada por vaga no time titular, já que o Vasco conseguiu regularizar as inscrições de mais quatro nomes, casos dos recém-chegados Matheus Barbosa e Getúlio, de Galarza, agora sob novo contrato, e Vanderelei, reintegrado ao elenco.

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 21h (de Brasília) deste sábado (29)

Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda