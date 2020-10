Atrás de "resultados a curto prazo", Botafogo faz clássico com Fluminense

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Bruno Lazaroni ressaltou a necessidade de o Botafogo "conseguir resultados a curto prazo" para deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A equipe começou a 13ª rodada com 11 pontos, na penúltima colocação, e tem um clássico contra o Fluminense, neste domingo (4), às 11h, no Engenhão, para tentar reverter a situação.

Ele, que já era integrante da comissão técnico do Alvinegro, substituirá Paulo Autuori, que teve a saída definida na quinta-feira (1). O adeus do então treinador aconteceu após a derrota para o Bahia, na última quarta-feira, que fez com que a pressão aumentasse bastante.

"É importante dizer que meu status atual, independentemente de ser interino ou efetivado... Claro que, se jogarmos bem, estaremos mais perto dos resultados. Mas a gente precisa ter resultado a curto prazo. Até por causa de uma possível continuidade. Mais do que nunca, a nossa intenção é passar confiança aos atletas, conversar com eles. Não tem muito tempo para treinar. Vamos tentar fazer os ajustes que já vinham sendo feitos com o Paulo [Autuori] e contar com a colaboração dos atletas para a gente sair, num primeiro momento, dessa zona de confusão.

Lazaroni afirmou que terá uma conversa com o meia japonês Honda para que se possa alinhar o posicionamento dele em campo. Recuperando-se de uma torção no tornozelo, a presença do camisa 4 no clássico com o Fluminense, domingo, ainda é incerta.

"Ainda vou ter uma conversa com o Honda, mas acho que ele é um jogador inteligente, do mais alto gabarito. Ele tem de sentir confortável em campo. Vamos tentar conversar com ele, saber as opiniões dele, o que foi feito entre ele e Paulo. Está voltando de leão. não sabemos ainda se poderemos contar para domingo. mas tenho total confiança, independentemente da função, de que vai nos ajudar bastante", afirmou.

O novo comandante do Botafogo não garantiu que permanecerá utilizando o esquema com três zagueiros e salientou que o próprio Autuori já estudava alternativas na formação.

"Mesmo com o Paulo, utilizamos diversas estruturas, inclusive essa com três zagueiros, que jogamos muito bem. Talvez, nossa melhor partida no ano tenha sido contra o Corinthians utilizando essa estrutura. O Paulo variou bastante ao longo do Campeonato Brasileiro. Começamos já com 3-4-3, 4-4-2, 4-3-3. Acho que, independentemente da estrutura, o que vale muito é sermos fiéis à nossa estratégia e se entregar de corpo e alma para esse objetivo, que é sair dessa zona de confusão, a curto prazo", garantiu.

"Procuro dar continuidade ao trabalho do Paulo. Diversas vezes ele mexeu na forma da equipe jogar. O que mais me identifico é a forma equilibrada, atacando com o maior número possível e defendendo com o maior número possível", completou.

Além da má fase, o Botafogo precisa lidar com um jejum de vitórias. O último triunfo da equipe aconteceu há 40 dias, justamente contra o líder Atlético-MG. No Brasileiro, o Alvinegro é considerado o "rei dos empates", já que conta com oito igualdades em seu retrospecto de 12 jogos.

Do outro lado, o Fluminense ainda sofre com um surto de Covid-19 em seu elenco e continua com diversos desfalques. Fazem parte da lista o lateral direito Calegari e os atacantes Marcos Paulo e Luiz Henrique. Para piorar a situação, o meio-campista Ganso entrou no grupo dos infectados após a goleada sobre o Coritiba por 4 a 0 na rodada passada.

Outro problema para o técnico Odair Hellmann está no ataque, já que Wellington Silva sofreu uma lesão muscular contra o Coritiba e deve ceder seu lugar ao peruano Fernando Pacheco.

O Fluminense tem uma campanha bem melhor que a do adversário. O time tricolor começou a 13ª rodada na sétima colocação, com 17 pontos.

BOTAFOGO

Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Rafael Forster (Pedro Raul), Kanu, Victor Luis; Rentería, Caio Alexandre, Rhuan (Luiz Otávio); Kalou, Matheus Babi. T.: Bruno Lazaroni

FLUMINENSE

Muriel; Igor Julião, Nino, Matheus Ferraz, Danilo Barcelos; Hudson, Dodi, Michel Araújo, Nenê; Fernando Pacheco, Fred. T.: Odair Hellmann

Estádio: Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 11h deste domingo

Juiz: Anderson Daronco (RS)