Atlético-MG volta a negar entrevistas para a Globo durante transmissão

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O empate entre Atlético-MG e América-MG, por 1 a 1, neste domingo (28), no Independência, pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro foi de silêncio do clube alvinegro para a TV Globo pela segunda vez no ano. Tanto os jogadores como o técnico Cuca não realizaram as entrevistas protocolares da partida, na chegada ao estádio, no intervalo e também no fim do jogo por decisão do Atlético. Nem mesmo o vestiário pôde ser filmado como ocorre a cada transmissão.

De acordo com apuração do UOL Esporte, o clube ficou insatisfeito por uma entrevista exclusiva do atacante Eduardo Vargas à TV Globo na última semana. Procurada pelo UOL, a assessoria do Atlético retornou o contato após a publicação da matéria. O clube confirmou o descontentamento com a emissora pelo o que considera uma quebra de protocolo. Desde a pandemia da Covid-19, o Atlético só permite entrevistas virtuais fora do campo de jogo. No caso de Vargas, todo o material foi produzido presencialmente sem a autorização do clube.

Durante a transmissão, os repórteres se limitaram a dizer que a ausência dos personagens foi por decisão do clube, sem mencionar o incômodo do Atlético com a situação. Vale lembrar que por ser detentora da transmissão, a Globo tem direito a três entrevistas a cada partida.

No início do ano, o mesmo havia ocorrido após o clube se irritar com uma brincadeira feita no programa Globo Esporte, quando um dummy do BBB entrou no programa e exibiu um cartaz escrito "pênalti pro Galo", em referência ao alto número de penalidades a favor do clube alvinegro desde a temporada passada.

O primeiro veto ocorreu na partida diante do Democrata, pela fase de classificação do Campeonato Mineiro, em que ninguém deu entrevista antes, durante ou depois do triunfo do Atlético por 1 a 0, na ocasião.