Atlético-MG visita o Atlético-GO e tenta chegar à terceira vitória consecutiva

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Firme em sua jornada no topo da tabela, o Atlético-MG tenta dar mais um passo rumo ao título neste domingo (17), contra o Atlético-GO, em partida no Antônio Accioly, a partir das 18h15, pela 27ª rodada do Brasileiro.

A equipe mineira lidera o campeonato de forma isolada, com 56 pontos -11 a mais que o vice-líder Flamengo-, e tenta chegar ao terceiro triunfo seguido no returno. O último tropeço aconteceu há três rodadas, no 2 a 2 com a lanterna Chapecoense. Depois disso, jogando em casa, o time bateu Ceará e Santos, respectivamente, ambos por 3 a 1.

E se a fase já é excelente mesmo tendo atuado sem alguns de seus titulares, o time terá no domingo mais motivos para se reafirmar.

Um deles é a volta de Guilherme Arana. Após servir à seleção brasileira nos jogos das Eliminatórias, o titular da lateral esquerda está de volta e deve reassumir a posição após ficar ausente por três rodadas.

O outro retorno importante é o de Junior Alonso, que estava com a seleção paraguaia e agora reassume seu lugar na zaga.

A má notícia fica por conta de Dodô. Substituto de Arana, o jogador levou o terceiro cartão amarelo contra o Santos, no meio da semana, e cumpre suspensão automática.

Com as mudanças, a tendência é que o Atlético-MG entre em campo com Everson; Mariano, Nathan Silva, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho Fernández; Keno e Diego Costa.

Pelo lado do Atlético-GO, atual 11º colocado com 31 pontos, o técnico Eduardo Souza deve promover troca no meio de campo com a saída de Matheus Barbosa, com dores na coxa, e a entrada de Gabriel Baralhas. Uma possível escalação do time goiano tem Fernando Miguel; Arnaldo, Wanderson, Éder e Igor Cariús; Baralhas, Willian Maranhão e João Paulo; André Luís, Zé Roberto e Ronald.

Estádio: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Horário: 18h15 (de Brasília) deste domingo (17)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

VAR: Wagner Reway (PB)