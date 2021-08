Atlético-MG vence o Juventude, passa o Palmeiras e vira líder do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG tinha a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, quase desperdiçou a chance, mas incorporou uma frase de seu hino "forte e vingador" e virou o placar para cima do Juventude na tarde deste domingo (8), no estádio Alfredo Jaconi, na 16ª rodada. Paulinho Bóia até abriu o placar para o time gaúcho, mas Hulk e Nathan Silva garantiram a vitória para a equipe atleticana. O resultado de 2 a 1 fez o Alvinegro ultrapassar o Palmeiras na tabela de classificação, já que o Verdão perdeu ontem para o Fortaleza [3 a 2], no Allianz Parque.

O Alvinegro voltou a vencer após ter perdido para o Bahia na quarta-feira passada. Naquela ocasião o jogo era válido pela Copa do Brasil, e o time de Cuca, mesmo com o revés, passou de fase — e enfrentará o Fluminense nas quartas de final.

O próximo compromisso do Atlético-MG é contra o River Plate (ARG), nesta quarta-feira (11), às 21h30, válido pela ida das quartas de final da Copa Libertadores. A partida será disputada no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Já o Juventude só volta a jogar no fim de semana que vem, quando visitará o Red Bull Bragantino, no sábado (14), às 17h, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 16ª rodada do Brasileirão.

JOGO

O Atlético-MG sabia da importância do jogo pelas pretensões do clube no Brasileirão e até teve mais volume que o Juventude, mas apresentou enorme dificuldade com a marcação dos gaúchos. As jogadas do Galo eram construídas mais pelas laterais, já que o meio de campo estava bastante congestionado. O primeiro tempo foi bem morno, sem nenhuma defesa de ambos os goleiros, Marcelo Carné e Everson. Entretanto, nos primeiros 45 minutos o arqueiro da equipe de Caxias do Sul passou ileso, diferentemente do atleticano.

Paulinho Bóia mexeu primeiro no placar após revisão do VAR e deixou o Juventude em vantagem para o segundo tempo. Se a estratégia da equipe de Marquinhos Santos era esperar o adversário e jogar por uma bola, tudo indicava que no segundo tempo a equipe verde não iria se arriscar muito. E não foi diferente.

O Atlético-MG aumentou a pressão, passou a jogar de forma ainda mais ofensiva, ocupou bastante o campo ofensivo, mas desperdiçou inúmeras oportunidades, até que conseguiu o empate. Saiu dos pés dele, o astro atleticano, Hulk, que fez o seu 17ª gol na temporada. Nathan Silva ainda virou o placar, que fez o Galo chegar à liderança do Brasileirão.

JUVENTUDE: Marcelo Carné, Paulo Henrique), Didi, Rafael Forster (Cleberson) e William Matheus; Dawhan (Ricardinho), Wescley e Matheus Jesus; Paulinho (Roberson), Capixaba (Alyson) e Sorriso. Técnico: Marquinhos Santos.

ATLÉTICO-MG: Everson; Guga, Igor Rabello, Nathan Silva e Dodô (Calebe); Allan (Jair), Tchê Tchê (Nathan), Dylan Borrero; Nacho Fernández, Hyoran (Savarino) e Hulk. Técnico: Cuca.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1 X 2 ATLÉTICO-MG

Motivo: 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data e horário: 8 de agosto de 2021, às 16h (de Brasília)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Auxiliares: Cristhian Passos Sorence (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Wagner Reway (VAR-FIFA/GO)

Cartão amarelo: Dylan Borrero, Allan, Jair (CAM); Rafael Foster

Gols: Paulinho, do Juventude, aos 45 minutos do primeiro tempo; Hulk, do Atlético-MG, aos 31minutos do segundo tempo e Nathan Silva, do Atlético-MG, aos 46 minutos do segundo tempo.