Atlético-MG vence Flamengo, que vê pressão sobre Ceni aumentar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após um primeiro tempo disputado, o Atlético-MG voltou com tudo e liquidou o Flamengo em apenas sete minutos do segundo tempo no Mineirão. Com dois gols de Savarino, o time mineiro venceu por 2 a 1 nesta quarta-feira (7). Arão diminuiu já no fim.

O time da casa se aproveitou principalmente de espaços deixados no lado direito do ataque para construir a vitória no duelo. Sem forças para reagir, o clube rubro-negro lutou, conseguiu diminuir no final, mas sucumbiu diante de um adversário que jogou com inteligência para garantir o triunfo.

Com o resultado no jogo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético foi aos 19 pontos, na briga pela liderança, agora ocupada pelo Palmeiras, com 22. Pelo lado flamenguista, a derrota manteve o time com 12 pontos e deixou o técnico Rogério Ceni ainda mais pressionado.

Na próxima rodada, o Flamengo receberá, no domingo (11), a Chapecoense, às 18h15, no Maracanã. Já o Atlético fará clássico mineiro diante do América-MG, no sábado (10), às 19h, no Independência.

ATLÉTICO-MG

Everson, Mariano, Nathan Silva, Alonso, Réver, Arana; Allan, Tchê Tchê, Zaracho (Nathan), Savarino (Marrony) (Sasha) e Hulk (Jair). T.: Cuca

FLAMENGO

Diego Alves, Isla (Matheuzinho), Rodrigo Caio, Bruno Viana (Hugo Moura) e Filipe Luís; João Gomes, Willian Arão, Arrascaeta e Michael; Bruno Henrique e Pedro. T.: Rogério Ceni

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)

Auxiliares: Bruno Boschilia e Raphael Trombeta (PR)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Cartões amarelos: Marrony (CAM); João Gomes (FLA)

Gols: Savarino (CAM), aos 5' e aos 7', e Willian Arão (FLA), aos 42'/2ºT