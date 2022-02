Atlético-MG vence com gol no último lance e assume a liderança do Mineiro

BELO HORIZONTE, MG (UOL-FOLHAPRESS) - Definitivamente não foi uma grande atuação do Atlético-MG, que quase pagou caro por uma postura pouco agressiva diante do Pouso Alegre. Na partida que valia a liderança do Campeonato Mineiro, o Galo venceu o lanterna da competição por 3 a 2, no Estádio Manduzão, com dois gols de Sasha e o gol salvador de Fábio Gomes. O zagueiro Ramon marcou duas vezes para o time da casa. Com o triunfo, o Galo igualou o Cruzeiro em número de pontos, são 19 para cada um, mas leva vantagem no saldo de gols: 13 a 8.

Na próxima rodada, tem o maior clássico de Minas Gerais e vale a primeira colocação. O Atlético recebe o Cruzeiro, no Mineirão, no duelo que pode definir quem será a melhor equipe na fase inicial do Estadual. A partida está marcada para o próximo domingo, dia 6, às 18h.

POUSO ALEGRE

Cairo; Nando, Luanderson, Ramon e Carlinhos; Gledson, Lucas Gonçalves (Elivélton Foguinho, no intervalo), Lucas Rodrigues (Iago, no intervalo) e Denner (Gabriel Pereira, aos 24 do 2º); Eberê e Bruno Moraes.. T.: Francisco Diá

ATLÉTICO-MG

Everson, Guga, Réver, Nathan Silva e Guilherme Arana; Allan e Otávio (Calebe, aos 42 do 2º) Ademir (Savarino, aos 42 do 2º), Keno (Nacho, aos 32 do 2º), Sasha (Fábio Gomes, aos 46 do 2º) e Vargas. T.: Turco Mohamed

Estádiol: Estádio Manduzão, em Pouso Alegre (MG)

Árbitro: Marco Aurélio Fazekas

Auxiliares: Ricardo Junio de Souza e Frederico Soares Vilarinho

Cartões amarelos: Lucas Gonçalves e Nando (POU) Vargas (CAM)

Gols: Sasha aos 9' minutos do primeiro tempo; Ramon aos 14' e aos 35', Sasha aos 26' e Fábio Gomes aos 52' minutos do segundo tempo