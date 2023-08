Atlético-MG vence com gol de Paulinho, e Bahia fica à beira do Z-4

Your browser does not support the video tag.

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG venceu o Bahia por 1 a 0, com gol de Paulinho, neste domingo (13). O jogo foi disputado no Mineirão pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Galo é o 9º colocado do torneio, com 27 pontos. Já o Esquadrão fica à beira da zona de rebaixamento, em 16º, com 18 pontos.

Os dois times foram para cima no primeiro tempo. O Bahia teve mais intensidade e criou melhor, embora o Atlético também tenha chegado bem com Pavón e Paulinho.

Já na segunda etapa, o Galo abriu o placar logo no comecinho e conseguiu colocar panos quentes no jogo, acomodando as investidas do Esquadrão sem grandes dificuldades e subindo em contra-ataque.

Lances importantes

Gilberto subiu pelo lado direito do ataque e cruzou para Cauly, que bateu para o gol. A bola desviou na zaga e passou perto da trave defendida por Éverson.

Hulk cobrou falta de trás da linha de meio campo na tentativa de encobrir o goleiro Marcos Felipe, mas mandou direto para fora.

1x0. Igor Gomes passou para Hulk, que deu só um tapinha na bola para deixar Paulinho de cara para Marcos Felipe. Ele não perdoou e mandou para o fundo da rede aos 3' do segundo tempo.

Ademir saiu rabiscando e bateu para o gol, mas Ederson fez a defesa. No rebote, Thaciano tentou novamente e a bola passou pela frente do gol, mas saiu. Everaldo ainda tentou chegar para empurrar para a rede.

Hulk puxou contra-ataque e rolou para Pavón no canto esquerdo do ataque. O argentino balançou e bateu com categoria, mas a bola foi caprichosamente para fora.

Grande lançamento para Paulinho, que matou de peito já saindo às costas da zaga. Ele ficou frente a frente com o goleiro do Bahia e tentou bater no canto, mas Marcos Felipe fez a defesa com o pé direito.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 x 0 BAHIA

Data: 13/08/2023

Local: Mineirão

Hora: 11h (de Brasília)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (Fifa-DF)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Lehi Sousa Silva (DF)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões amarelos: Otávio (CAM), Pavón (CAM), Biel (BAH),

Cartões vermelhos:

Gols: Paulinho (CAM), aos 3' do 2º tempo (1-0)

ATLÉTICO-MG

Éverson, Mariano, Maurício Lemos, Jemerson e Arana, Otávio (Alan Franco), Battaglia (Edenilson) e Igor Gomes (Patrick), Pavon, Hulk e Paulinho (Réver). Técnico: Felipão.

BAHIA

Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Marcos Cândido, Rezende (Yago Felipe), Thaciano (Léo Cittadini) e Cauly, Ademir, Everaldo (Vinícius Mingotti) e Ratão (Vitor Jacaré). Técnico: Renato Paiva.