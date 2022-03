Atlético-MG vence Caldense de novo e enfrenta Cruzeiro na final do Mineiro

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Deu a lógica no Mineirão e o Atlético-MG é o segundo finalista do Campeonato Mineiro. No próximo sábado (2/4), também no Gigante da Pampulha, o Galo enfrentará o Cruzeiro na decisão. O campeão será definido em jogo único. Nesta sexta-feira (27), o Alvinegro não teve a menor dificuldade para vencer a Caldense, mais uma vez, assim como no jogo de ida da semifinal. Com gols de Sasha, Keno e Ademir, o time comandado pelo técnico Turco Mohamed venceu de novo por 3 a 0.

Com o resultado, o Galo está na decisão do Mineiro pela 16ª vez consecutiva. Desde 2006 que o time não sabe o que é ficar fora da final do Estadual. Nas 15 decisões anteriores, foram oito títulos conquistados.

ATLÉTICO-MG

Rafael, Guga (Mariano), Réver, Igor Rabello e Rubens; Allan (Otávio), Jair, Zaracho (Ademir) e Nacho; Keno (Dylan) e Sasha (Fábio Gomes). T.: Turco Mohamed

CALDENSE: Renan Rinaldi; Yuri Ferraz, Jonathan, Lula e Mateus Müller (Michael); Guilherme Borges, Ikaro (Paulo Vitor) e Alemão; Flipi Souza (Gabriel Braga), Marco Aurélio (Kaíque) e Neto Costa (Douglas Skilo).

T.: Gian Rodrigues

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro

Assistentes: Marcus Vinícius Gomes e Fernanda Nandrea Gomes Antunes

VAR: Igor Junio Benevenuto

Cartões amarelos: -

Gols: Sasha aos 19' e Keno aos 28' minutos do primeiro tempo; Ademir aos 19' minutos do segundo tempo