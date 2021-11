Atlético-MG vence, aumenta margem na liderança e amplia desespero do Grêmio

Em seu próximo compromisso, já válido pela 30ª rodada, o Atlético-MG vai pegar o América-MG, no domingo (7). Já o Grêmio terá pela frente o Internacional, no sábado (6).

Com a vitória, os mineiros chegaram a 62 pontos, colocando dez de vantagem sobre o atual vice-líder, o Palmeiras, que tem 29 partidas assim como Atlético. Já o Grêmio, ainda om 26 pontos, é o penúltimo colocado e segue sete atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Os visitantes começaram o jogo no ataque e chegaram a balançar a rede dos atleticanos logo aos 2 minutos, com Borja, mas o tento foi anulado pelo VAR por impedimento ajustado. O colombiano ainda acertou duas na trave, até que, aos 11, Zaracho abriu o placar para o Atlético.

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG venceu o Grêmio por 2 a 1 nesta quarta-feira (3), no Mineirão, em partida atrasada da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, e ampliou para dez pontos sua vantagem na liderança da competição, enquanto o time tricolor segue desesperado no Z-4.

