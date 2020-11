Atlético-MG vence, abre vantagem na ponta e afunda o Botafogo no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG bateu o Botafogo por 2 a 1, na noite desta quarta (25), e abriu vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o Galo chegou a 42 pontos e tem três de vantagem para o Flamengo, que teve a partida desta rodada, contra o Grêmio, adiada.

Já o Alvinegro, com 20 pontos, permanece na penúltima colocação e vê a situação na competição ficar ainda mais complicada. O resultado positivo foi construído com gols de Savarino e Sasha. Marcelo Benevenuto foi quem diminuiu para a equipe carioca. Diego Cavalieri ainda defendeu uma cobrança de pênalti de Keno na reta final do confronto.

Na próxima rodada, a equipe de Jorge Sampaoli encara o Internacional, enquanto o Glorioso terá o Flamengo pela frente.

MELHOR x PIOR

Líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG, com a vitória em cima do Botafogo, se tornou também o melhor time do returno da competição com dez pontos somados em quatro jogos. O Galo ultrapassou o Athletico-PR, que tem nove pontos, mas três jogos apenas na segunda metade do Brasileirão.

O Furacão joga neste sábado (28) contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Já o Botafogo vive um martírio e uma crise sem tamanho. Penúltimo colocado na classificação geral, o Fogão é o pior time do returno do Brasileiro. Em quatro jogos o Alvinegro do Rio perdeu todos e não somou nenhum ponto.

PROPOSTAS DIFERENTES

O jogo no Mineirão começou agitado e com os times mostrando propostas diferentes. Enquanto o Atlético-MG tentava aplicar pressão, marcando em cima, o Botafogo se apresentava de forma mais fechada e tentando as saídas em velocidade.

DESCOMPLICOU

Depois de minutos iniciais de um duelo em que cada time buscava impor a forma de jogo, o Galo conseguiu abrir o placar e descomplicar um pouco a partida. O gol foi marcado por Savarino, após bonito cruzamento de Keno. Jogadores do Botafogo reclamaram de falta em Victor Luis no lance, mas, após ouvir a arbitragem de vídeo, Savio Pereira Sampaio confirmou o gol.

CANTANDO DE GALO

Depois do gol, o Atlético-MG demonstrou estar mais à vontade e passou a ditar o ritmo, trocando passes no campo ofensivo. O Glorioso, por sua vez, encontrava muita dificuldade, principalmente na saída de bola.

QUASE OLÍMPICO

Por pouco, Hyoran não marcou um gol olímpico. Ele bateu escanteio fechado e Cavalieri saltou para salvar.

ERROS NA RETA FINAL

O Botafogo ainda tentou escapar, principalmente pelo lado esquerdo, explorando Warley, mas os erros de passe impediam que os comandados de Emiliano Díaz levassem perigo ao adversário. A equipe da casa, por sua vez, levava a partida quase que em "banho-maria", controlando as ações.

ATENDIMENTO EM CAMPO

Depois de um choque com Victor Luis, Bueno caiu em campo com um ferimento acima do olho esquerdo e teve de sair atendido em campo. Foi colocado um curativo e, pouco depois, ele pôde voltar ao jogo.

MUDANÇA NO BOTAFOGO

Depois de um choque com Victor Luis, Bueno caiu em campo com um ferimento acima do olho esquerdo e teve de sair atendido em campo. Foi colocado um curativo e, pouco depois, ele pôde voltar ao jogo.

SASHA AMPLIA

O Botafogo tentou ir para frente, mas quem balançou a rede foi o Galo. Em novo cruzamento, desta vez pela direita, Sasha aproveitou falha da defesa e, sem marcação, ampliou a vantagem.

RESPOSTA RÁPIDA

Pouco depois do segundo gol do Atlético-MG, o Glorioso respondeu e tentou "voltar para o jogo". Após cobrança de escanteio, Marcelo Benevenuto subiu e, de cabeça, colocou a bola no fundo do gol.

PARTIDA GANHA EM ANIMAÇÃO

Com a entrada de Honda, os cariocas melhoraram na partida e passaram a conseguir brigar no meio de campo, criando mais. Ao mesmo tempo, o Atlético-MG passou a ter mais espaço para atacar e deu trabalho a Cavalieri.

QUEM BATE?

Honda e Macinho tiveram uma conversa um pouco mais áspera antes de uma cobrança de falta para decidir quem teria a chance de finalização. Marcinho acabou batendo e Rafael fez a defesa.

CAVALIERI PEGA PÊNALTI

O Atlético-MG teve a chance de fazer o terceiro em pênalti de Marcinho feito em Keno. Na cobrança, o próprio Keno foi para bola, mas não bateu bem e Diego Cavalieri fez a defesa.

TUDO OU NADA

Nos minutos finais, o panorama da partida mudou. O Botafogo ia para cima no tudo ou nada em busca do empate e marcava no campo ofensivo, enquanto o Galo tentava as escapas no contra-ataque.

HOMENAGENS A MARADONA

Além do um minuto de silêncio antes de a bola rolar -também em lembrança às vítimas da covid-19-, o craque Diego Armando Maradona, que morreu na tarde de hoje, foi lembrado de outras formas no duelo desta noite.

O jovem meia argentino Matías Zaracho usou a camisa número 10 com o nome de "Don Diego" às costas.

Além disso, os jogadores do Galo usaram calções com uma imagem de Maradona na altura da coxa esquerda. A torcida atleticana também colocou uma bandeira da Argentina no guarda-corpo entre o gramado e a arquibancada inferior do Mineirão.

ATLÉTICO-MG

Rafael, Bueno, Igor Rabello e Júnior Alonso; Zaracho (Talison), Calebe (Wesley), Hyoran, Nathan (Marrony) e Savarino; Eduardo Sasha e Keno. Técnico: Leandro Zago (técnico do time Sub-23)

BOTAFOGO

Diego Cavalieri, Kevin (Honda), Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; Rafael Forster (Éber Bessa), Rentería (Kalou), Caio Alexandre e Marcinho; Warley (Rhuan) e Pedro Raul (Matheus Nascimento). Técnico: Emiliano Díaz (auxiliar)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento Junior (DF)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: Savarino, Júnior Alonso (ATM); Kevin, Marcinho, Kanu (BOT)

Cartão vermelho: não houve Gols: Savarino. do Atlético-MG, aos 16'/2ºT; Sasha, do Atlético-MG, aos 4'/2ºT; Marcelo Benevenuto, do Botafogo, aos 7'/2ºT