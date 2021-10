Atlético-MG tenta resposta rápida no Brasileiro após queda na Libertadores

Além do próprio Atlético, o principal destaque da equipe também busca recuperação. Hulk, artilheiro da equipe na temporada, com 21 gols anotados, vive jejum de três jogos sem marcar. Contra o Palmeiras, ele se mostrou um tanto ansioso em campo, especialmente depois do gol de empate palmeirense.

Como prova do reconhecimento pelo trabalho realizado até aqui, os jogadores deixaram o gramado do Mineirão sob aplausos dos mais de 18 mil torcedores e tentam corresponder pelo apoio recebido. "Temos que evitar os mesmos erros e seguir lutando como sempre. Não podemos ficar pensando nisso. Se precisar, vamos trabalhar dobrado. E vamos brigar pelos dois títulos", destacou o zagueiro Junior Alonso.

