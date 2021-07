Atlético-MG tenta colar na liderança em clássico contra o América-MG

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A 11ª rodada do Campeonato Brasileiro será marcada pelo duelo entre os dois representantes de Minas Gerais na Série A. Visitante na Arena Independência, o Atlético-MG enfrenta o América-MG e soma 19 pontos na tabela. Integrante do G-4, o Galo, neste momento, tem 10 a mais que o Coelho.

Caso saia vencedor, o Atlético-MG tem chance de terminar a rodada colado na liderança. Para isso, teria de torcer por tropeços de Palmeiras (contra o Santos) e RB Bragantino (contra o Athletico-PR). Os times paulistas são os melhores da competição até o momento, com 22 pontos.

Para o confronto, marcado para 19h (de Brasília) deste sábado (10), o técnico Cuca não poderá contar com o lateral esquerdo Guilherme Arana, que servirá a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Por outro lado, o comandante atleticano tem o retorno de Dodô, reserva imediato, que se recuperou de lesão muscular e que no fim desta semana voltou a ser opção no Alvinegro.

Além de Arana, o Atlético-MG também não terá o meia Nacho Fernández, que se recupera de estiramento na posterior da coxa direita, com o atacante Marrony, que tem estiramento do ligamento colateral medial do joelho direito, e com o atacante Vargas; o chileno, durante aquecimento para o jogo contra o Flamengo, sentiu dores na panturrilha e foi diagnosticado com edema no local.

Pensando também no duelo de terça-feira (13), contra o Boca Juniors-ARG, Cuca pode poupar alguns titulares para o clássico. Contudo, ainda não se sabe os onze escolhidos para enfrentar o Alviverde.

Já o América-MG tem apenas 9 pontos e está vindo de derrota por 4 a 0 para o Fortaleza. A equipe comandada por Vágner Mancini precisa vencer o Atlético-MG para respirar e se manter fora da zona de rebaixamento do Brasileirão Para isso, o treinador contará com força máxima.

A principal alteração em relação ao time que foi goleado na rodada passada deve ser a entrada do volante Juninho na vaga de Marcelo Toscano.

O América-MG deve ir a campo com a seguinte formação: Mateus Cavichioli; Eduardo, Anderson, Bauermann, João Paulo; Zé Ricardo, Juninho Valoura, Marcelo Toscano, Felipe Azevedo; Rodolfo, Ribamar.

Já o Atlético-MG deve ser escalado com: Everson; Mariano (Guga), Igor Rabello (Réver), Junior Alonso, Dodô (Tchê Tchê); Allan, Tchê Tchê (Jair), Zaracho, Hyoran; Savarino, Hulk (Sasha).

AMÉRICA-MG X ATLÉTICO-MG

Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 19h (de Brasília) deste sábado (10)

Juiz: Anderson Daronco (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Transmissão: Sportv e Premiere