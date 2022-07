Atlético-MG preserva Hulk para duelo contra o Cuiabá

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Com possibilidade de terminar a 18ª rodada na primeira colocação, o Atlético-MG vai enfrentar o Cuiabá, nesta quinta-feira (21), às 19h, na Arena Pantanal, sem contar com o seu principal jogador. O atacante Hulk não foi relacionado para o duelo desta quinta-feira por causa da sequência de jogos.

O camisa 7 fica em Belo Horizonte se preparado para a partida do final de semana, contra o Corinthians, no Mineirão. O motivo alegado foi uma tendinite na coxa esquerda. Por outro lado, o técnico Turco Mohamed vai contar com reforços.

Três dos quatro jogadores contratados pelo Atlético para sequência do Brasileirão estão relacionados para o duelo com o Cuiabá. O meia Pedrinho e os atacantes Pavón e Alan Kardec podem estrear com a camisa atleticana. Entre os reforços, o único que ficou fora da viagem para o Mato Grosso foi o zagueiro Jemerson.

Além de Hulk, quem também ficou fora da lista de relacionados foi o atacante Eduardo Sasha. Por causa de uma tendinite na coxa direita, o jogador atleticano ficará em tratamento com a fisioterapia, na Cidade do Galo.

O Atlético tem 31 pontos e está apenas dois atrás do Palmeiras, que também vai jogar nesta quinta-feira. O líder visita o América-MG, no Independência, e o Galo pode termina a rodada na primeira colocação em caso de triunfo sobre o Cuiabá e derrota do Palmeiras.

O Atlético-MG deve entrar em campo com a seguinte escalação: Everson; Mariano, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho Fernández; Ademir e Keno.

Já o Cuiabá está com 19 pontos e apenas dois acima da zona de rebaixamento. O time matogrossense tem o retorno do volante Camilo, recuperado de uma gastroenterite. O time deve atuar com a seguinte formação: Walter; João Lucas, Alan Empereur, Marllon, Joaquim e Igor Cariús; Camilo, Rafael Gava e Rodriguinho; Alesson e Valdivia.

Estádio: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Horario: 19h (de Brasília) desta quinta-feira (21)

Juiz: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

VAR: Daiane Carolina Muniz dos Santos (SP)

Transmissão: Sportv e Premiere