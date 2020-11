Atlético-MG pega Athletico-PR e tenta disparar na liderança

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG foi um dos clubes atingidos pelo surto de Covid-19 no futebol brasileiro. E luta contra esse problema no elenco para embalar outra vez no Campeonato Brasileiro. A equipe de Jorge Sampaoli, um dos diagnosticados com a doença causada pelo novo coronavírus, enfrenta o Athletico-PR nesta quarta-feira (18), às 19h30, em jogo atrasado da sexta rodada.

Além de Sampaoli, outros três jogadores tiveram teste positivo: o zagueiro Gabriel, o meia-atacante Alan Franco, que apresentou o vírus em teste realizado na seleção do Equador, e o jovem Sávio, de apenas 16 anos, diagnosticado na seleção sub-17.

O caso do equatoriano Alan Franco, por exemplo, evolve até uma questão diplomática. É que o jogador só poderá deixar seu país natal após haver garantia de que ele não está mais infectado. O atleta terá que realizar novos testes nos próximos dias.

O meia viajou na semana passada para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Qatar. A previsão é que ele só retorne à Cidade do Galo perto do dia 27.

Na noite de segunda-feira (16) o departamento de comunicação do Atlético-MG divulgou uma lista de nove nomes de pessoas diagnosticadas com a doença. Sampaoli e todos os integrantes da comissão técnica apresentam a doença, o que se torna um problema para o clube, já que nenhum deles poderá comandar o time contra o Athletico-PR.

Leandro Zago, técnico da equipe sub-23, e Marcos Valadares, do time sub-20, estão entre os possíveis comandantes para esta quarta-feira. O último treino, contudo, foi orientado por Éder Aleixo, ex-jogador e ídolo do clube.

Em campo, o Atlético-MG deve ter a mesma formação que derrotou o Corinthians no fim de semana passada. O chileno Eduardo Vargas, recém-contratado, segue no trio de ataque ao lado de Eduardo Sasha e Keno. A dúvida está no meio-campo, entre Zaracho e Nathan.

Com 38 pontos, o Atlético-MG é líder do Brasileirão. A equipe tem dois de vantagem sobre Internacional e São Paulo, mas por enquanto também tem duas partidas a mais que o Tricolor paulista.

Já o Athletico-PR ocupa a zona de rebaixamento, com apenas 22 pontos, na 17ª colocação. Em compensação, o time rubro-negro vem em boa fase depois de ganhar seus dois últimos compromissos -Fortaleza e Goiás.

Para o confronto, o técnico Paulo Autuori terá quase força máxima. O único desfalque é o atacante Carlos Eduardo, com uma lesão na coxa. Seu substituto será Reinaldo.

ATLÉTICO-MG

Everson; Guga, Réver, Igor Rabello, Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho (Nathan); Vargas, Eduardo Sasha, Keno. T.: Éder Aleixo (Leandro Zago) (Marcos Valadares)

ATHLETICO-PR

Santos; Erick, Thiago Heleno, Pedro Henrique, Abner; Wellington, Christian, Léo Cittadini, Nikão; Carlos Eduardo, Kayzer. T.: Paulo Autuori

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 19h desta quarta-feira

Juiz: Dyorgenes José Padovani de Andrade (ES)