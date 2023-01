Atlético-MG não encontra rival e já admite atrasar 1º jogo da Arena MRV

BELO HORIZONTE, MG (UOL-FOLHAPRESS) - A previsão do Atlético-MG é jogar pela primeira vez na Arena MRV no dia 17 de maio. No entanto, como o clube alvinegro ainda não encontrou um adversário para a partida inaugural do estádio, o time mineiro já admite adiar o evento e escolher uma nova data para inaugurar a nova casa.

O Atlético procura um adversário estrangeiro para o primeiro jogo no novo estádio. Mas a data prevista pelo clube tem dificultado, pois em maio acontecerão as rodadas finais das principais ligas europeias e há rodadas da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana.

O custo de trazer uma equipe da Europa para jogar em Belo Horizonte faz o time de Minas priorizar a busca por um adversário sul-americano. O Olímpia, do Paraguai, confirmou que recebeu o convite e recusou por conflito de datas.

A possibilidade de convidar algum clube brasileiro já foi debatida. Mas o Atlético vai insistir em acertar o amistoso com algum clube estrangeiro. Somente quando esgotar as possibilidades fora do Brasil que a diretoria alvinegra vai convidar um clube nacional.

Mas o primeiro evento no estádio está confirmado para 25 de março, quando o Atlético completará 115 anos de fundação. Neste dia acontecerá o "nascimento" do campo.

Em busca por uma atração internacional

Outro fator que interfere na definição da data para o primeiro jogo do Atlético-MG é a negociação com artistas estrangeiros. A partida inaugural da Arena MRV é um dos cinco eventos do BH Festival, atração criada para arrecadar dinheiro para a conclusão das obras do entorno do estádio. Está previsto para o dia 27 de maio um grande show, mas ainda falta a confirmação da atração internacional.

O clube quer um grande artista estrangeiro entre as atrações de inauguração do estádio. Mas o calendário das turnês dificultam as negociações.

O Atlético terá de gastar algo em torno de R$ 10 milhões para trazer uma grande atração internacional fora do período de turnês mundiais.

Alguns artistas nacionais já estão confirmados nos eventos de inauguração. Ivete Sangalo, César Menotti, Nando Reis e Zeca Pagodinho estão na lista.

A venda dos ingressos para os eventos já começou. Os preços dos pacotes variam de R$ 1.529,15 (com direito a três eventos) até R$ 2.099,00 (com acesso aos 5 eventos).