Atlético-MG libera Keno e Guga de reapresentação por negociação com o Flu

O Galo também informou que o zagueiro Junior Alonso esteve no CT para se despedir, pois o empréstimo se encerra no fim deste ano.

Dois fatores pesaram para o Galo na negociação. Primeiro, os quatro jogadores não seriam aproveitados por Eduardo Coudet, novo treinador. Depois, Keno e Guga têm contrato com o clube apenas até dezembro de 2023. O atacante foi procurado em outubro, mas a negociação só aconteceu com o aval do técnico. Já o lateral tinha pedido para sair. Quem fica no Flu é o meia Nathan, renovando o empréstimo.

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O Atlético-MG liberou o atacante Keno e o lateral-direito Guga da reapresentação nesta quarta-feira (14) junto ao restante do elenco. Em comunicado, o clube informou que os dois não apareceram para o início da pré-temporada por conta da negociação com o Fluminense.

