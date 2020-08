Atlético-MG joga com Tombense por 1º titulo de Sampaoli no Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Atlético-MG terá apenas dois desfalques para enfrentar o Tombense, neste domingo (30), às 16h, no Mineirão, pela partida de volta da final do Campeonato Mineiro. Nathan e Diego Tardelli permanecem no departamento médico e sem previsão para retorno aos gramados.

O meio-campista se recupera de uma lesão na coxa esquerda, e o atacante, de uma cirurgia no tornozelo direito. Ambos já estariam fora de combate no duelo decisivo do Estadual.

A escalação diante do Tombense confirma a aparição de um jogador de confiança de Jorge Sampaoli. Contratado a pedido do treinador, Junior Alonso é titular desde a retomada do futebol brasileiro após a parada por causa da pandemia do novo coronavírus. Ele vai atingir 11 partidas em pouco mais de um mês.

Para ser campeão, o Atlético-MG depende de um empate. Na primeira partida, realizada na quarta-feira passada (26), também no Mineirão, o time alvinegro ganhou por 2 a 1. Keno fez o gol decisivo aos 52 minutos do segundo tempo.

Já o Tombense, que fez a melhor campanha da fase de classificação, depende de uma vitória simples para ser campeão estadual pela primeira vez.

A partida pode também ser histórica para Sampaoli. O treinador, que fez sucesso pelo Santos no ano passado, pode conquistar seu primeiro título trabalhando no Brasil.

O Atlético-MG terá a seguinte formação para enfrentar a Tombense: Rafael; Guga, Réver, Junior Alonso, Guilherme Arana; Allan, Alan Franco, Hyoran; Savarino, Keno, Eduardo Sasha. T.: Jorge Sampaoli.

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 16h deste domingo

Juiz: Ronei Cândido Alves