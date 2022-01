Atlético-MG inicia pré-temporada com reforços e novo técnico já em BH

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O ano começa oficialmente para o Atlético-MG nesta segunda-feira (17) no que diz respeito à preparação do elenco para a temporada. Os jogadores se reapresentam nesta tarde na Cidade do Galo, às 15h, já com a presença dos novos reforços e do treinador "El Turco" Mohamed, que terá pela frente a missão de conduzir o time multicampeão a outros grandes objetivos.

O treinador alvinegro chegou a Belo Horizonte na tarde desse domingo (16). No entanto, segundo informou o clube, ele só será apresentado à imprensa na próxima semana. No desembarque, o técnico atendeu rapidamente os jornalistas e ressaltou a felicidade pelo novo desafio. O técnico chega com outros três auxiliares.

"Feliz por estar aqui e por dirigir um grande clube da América. Prometo muito trabalho, com muita expectativa por dar sequência com títulos que Cuca conseguiu em 2021. Estou muito feliz por estar aqui e trabalhar a partir de amanhã", disse.

Quem também já está na capital mineira é o zagueiro uruguaio Diego Godín. Ele desembarcou no último sábado (15) e também falou rapidamente no desembarque.

"Um novo desafio, são novas emoções. Com muita vontade de aprender e seguir aprendendo. São muito anos jogando na América do Sul, mas, especificamente, não no futebol brasileiro. Muita vontade e muita ambição de dar o melhor pelo clube", disse.

Godín se juntará aos outros dois reforços anunciados anteriormente pelo Atlético: os atacantes Ademir e Fábio Gomes. Devido ao aumento dos casos de Covid no país, o clube informou que os atletas ficarão concentrados na Cidade do Galo na pré-temporada, sendo liberados esporadicamente.