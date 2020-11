Atlético-MG goleia Flamengo e chega à vice-liderança do Brasileirão

O empate entre Internacional e Coritiba por 2 a 2, neste domingo (8), dava ao Flamengo a chance de assumir a liderança da série A Campeonato Brasileiro se derrotasse o Atlético-MG, no Mineirão. O Galo tratou de acabar com a esperança rubro-negra rapidamente. Aos 7 minutos do primeiro tempo, a equipe do técnico Jorge Sampaoli já vencia por 2 a 0. No fim, vitória do time da casa por 4 a 0, que valeu a vice-liderança da competição, com 35 pontos.

Apesar do placar elástico, quem começou no ataque foi o Flamengo. Logo aos dois minutos, Éverton Ribeiro chutou de perna esquerda, de fora da área, e a bola passou perto. Na primeira tentativa do Galo veio o gol. Savarino ganhou de Filipe Luís na corrida pela direita e cruzou rasteiro. Eduardo Sasha, de biquinho, completou no canto direito de Hugo.

O Flamengo sentiu o gol e não demorou muito para o segundo sair. Savarino avançou, novamente, nas costas de Filipe Luís, e passou para Keno. O atacante teve liberdade e finalizou de perna direita para ampliar. O Galo recuou. O Rubro-Negro foi para frente e até criou boas chances, duas delas com o zagueiro Natan, de cabeça, mas a bola não entrou.

No segundo tempo o Flamengo voltou melhor e pressionou o Atlético desde o início. A melhor chance veio no segundo minuto de jogo, quando Pedro completou cruzamento de Filipe Luís, obrigando Everson a fazer grande defesa. No rebote, sozinho, Bruno Henrique chutou no travessão.

Apesar de tentar reagir, o Flamengo voltou a errar no sistema defensivo e o Galo construiu a goleada. Aos 13 minutos, Guilherme Arana cruzou para Sasha, de peixinho, fazer o terceiro. No fim, em mais um passe de Savarino, Zaracho, que havia acabado de entrar, tocou de primeira para marcar o quarto.

Na próxima rodada, o Atlético-MG enfrenta o Corinthians, sábado (14), às 19h (horário de Brasília), na Neo Química Arena. O Flamengo pega o Atlético-GO, no mesmo dia, às 21h30min, no Maracanã. Antes, no mesmo estádio, na quarta-feira (11), o Rubro-Negro encara o São Paulo pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Outros jogos

Mais cedo, o Vasco perdeu por 1 a 0 do Palmeiras, em São Januário, na estreia do técnico português Abel Ferreira a frente do Verdão. O resultado empurrou o Cruzmatino para a zona de rebaixamento. Quem garantiu o triunfo alviverde hoje (8) foi Luiz Adriano, aos 27 minutos do segundo tempo. Ele cobrou um pênalti, defendido pelo goleiro Fernando Miguel, mas ele próprio aproveitou o rebote e mandou para o fundo da rede.

A 20ª rodada da Série A teve ainda três jogos a partir das 18h15. Bragantino e Santos empataram em 1 a 1 em Bragança Paulista (SP). Os gols saíram no segundo tempo: aos 18 minutos, Soltedo abriu o placar para o Peixe. Antes de entrar, a bola desviou no braço de Léo Ortiz, zagueiro adversário. Mas ele se redimiu, e arrancou o empate do Bragantino, com um gol de cabeça, já aos 50 minutos.

O Bahia fez 1 a 0 no Botafogo, jogando em Salvador, com um pênalti polêmico, marcado no último minuto do jogo. O atacante Gilberto chutou forte ao gol, mas a bola desviou na perna de Marcelo antes de bater no braço do zagueiro alvinegro Marcelo Benevenuto. O árbitro assinalou pênalti, e após rever o lance com auxílio do VAR, ratificou a decisão. Rodriguinho cobrou e garantiu a vitória do Tricolor Baiano. O Com a derrota, o Alvinegro carioca caiu para o Z4.