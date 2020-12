Atlético-MG fura retranca do Coritiba e vence por 2 a 0

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG fez o dever de casa para não dar chance a São Paulo e Flamengo dispararem ainda mais na tabela do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado (26), o time mineiro furou a retranca do Coritiba e venceu por 2 a 0, no Mineirão, pela 27ª rodada da competição nacional.

Já no segundo tempo, Hyoran recebeu passe na esquerda, na ponta da área, cortou para o meio e fez um golaço. O meia acertou o ângulo de Wilson, que não teve chances de impedir o gol aos 21 minutos do segundo tempo. Pouco depois, Sasha foi acionado por Sampaoli e mostrou estrela com menos de um minuto em campo. O atacante ganhou uma bola dentro da área, aos 38, e deslocou o goleiro para ampliar.

Com o resultado, a equipe mineira volta a vencer no Brasileirão e chega a 49 pontos. Agora, o time alvinegro aguarda resultado dos jogos do São Paulo (líder com 53 pontos) e do Flamengo (em terceiro, com 48), que entram em campo ainda neste sábado. Já o Coritiba se complica ainda mais na tabela de classificação. Estaciona nos 21 pontos, na vice-lanterna.

O Atlético agora só volta a jogar em 2021. Serão longos dias de folga até a partida contra o Red Bull Bragantino, em 11 de janeiro, pela 29ª rodada. Este grande período sem jogos acontece pela mudança de data do jogo entre Galo e Santos, no Mineirão. A partida aconteceria no dia 7, mas precisou ser alterada para 27 do mesmo mês por causa do Peixe, que joga a semifinal da Copa Libertadores. O Coritiba recebe o Goiás em confronto do Z4 em 6 de janeiro, no Couto Pereira, pela 28ª rodada.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG

Everson; Guga, Réver, Júnior Alonso e Arana; Nathan (Eduardo Sasha), Hyoran, Zaracho (Calebe) (Alan Franco); Savarino, Keno e Vargas. T.: Jorge Sampaoli.

CORITIBA

Wilson; Natanael, Rhodolfo, Sabino, Jonathan; Hugo Moura (Pablo Thomaz), Matheus Sales (Matheus Bueno), Matheus Galdezani (Sarrafiore), Giovanni Augusto; Rafinha (Robson) e Neílton (Ezequiel Cerutti). T.: Pachequinho (interino).

Horário: 17h deste sábado (26)

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Juiz: Marielson Alves Silva

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires e Vanderson Antonio Zanotti

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior

Cartões amarelos: Jorge Sampaoli (Atlético-MG);

GOLS: Hyoran, aos 21', e Eduardo Sasha, aos 38 minutos do segundo tempo