Atlético-MG faz 2 a 1 no São Paulo encosta na liderança no Brasileirão

Com emoção até o último instante, o Atlético Mineiro venceu o São Paulo por 2 a 1 no Mineirão, na noite deste sábado (2), pela penúltima rodada da Série A do Brasileirão.

O gol do Galo veio aos 31 minutos do 2º tempo, através de Hulk, que deu um chute certeiro de fora da área. Quando a torcida alvinegra já estava em ritmo de comemoração, Luciano sofreu falta dentro da área, gerando um pênalti para o São Paulo. Aos 46 do 2º tempo, Luciano finalizou com o pé esquerdo no meio da área e trouxe o empate. Mas o Galo não deixou assim e marcou mais um. Dessa vez foi Paulinho, aos 50 minutos.

O Atlético-MG agora sobe para o segundo lugar na classificação do Campeonato Brasileiro. com a mesma pontuação que o líder Palmeiras, que no domingo (3) enfrenta o Fluminense.

Em ritmo tranquilo, o São Paulo já estava classificado para a Libertadores por ter vencido a Copa do Brasil.