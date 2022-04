Atlético-MG enfrenta Athletico-PR sem Hulk, que vai à Miami acompanhar nascimento da filha

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Após empatar por 1 a 1 contra o América-MG, na quarta-feira (13), pela Copa do Brasil, o Atlético-MG vai à Arena da Baixada, em Curitiba (PR), para enfrentar o Athletico-PR, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O artilheiro Hulk foi liberado para viajar até Miami (EUA) para acompanhar o nascimento da filha, Zaya, e desfalcará o clube mineiro na partida.

Os números de Hulk com a camisa do Atlético-MG são impressionantes. Gols, assistências, títulos e presença em campo. É raro não ver o atacante em campo, seja como titular ou no decorrer da partida. Mas, no domingo, será um raro momento em que o clube mineiro não vai contar com o camisa 7.

Como o parto de sua filha vai acontecer em Miami -a esposa do atacante, Camila Ângelo, viajou aos Estados Unidos alguns dias antes-, o Hulk foi liberado pela diretoria para ir à América do Norte. O jogador vai desfalcar o clube mineiro apenas pela quarta vez em torneios nacionais e internacionais desde que desembarcou em Belo Horizonte, em fevereiro de 2021.

Desde a contratação de Hulk, o Atlético-MG disputou 39 jogos do Campeonato Brasileiro (2021 e 2022), 12 pela Copa Libertadores, dez da Copa do Brasil e um pela Supercopa do Brasil. Foram 64 partidas no total, sendo que o atacante esteve em campo em 61 desses compromissos. As três vezes em que Hulk não atuou pelo time mineiro em grandes competições foram diante do próprio Athletico-PR, Santos e Grêmio, todas pelo Brasileiro do ano passado. Portanto, neste fim de semana será o jogo 65 por grandes competições desde que Hulk chegou à Cidade do Galo.

Contra o Athletico-PR, em jogo válido pela 14ª rodada do Brasileiro de 2021, Hulk teve conjuntivite e foi vetado. Já contra o Santos, na rodada 26, foi um edema na coxa esquerda que tirou o atacante do jogo. Na última partida do Brasileiro passado, diante do Grêmio, o camisa 7 estava suspenso, mas ele não enfrentaria o time gaúcho de qualquer maneira, já que título do Brasileiro estava garantido e três dias depois o Galo tinha a primeira partida da final da Copa do Brasil, mais uma vez contra o Athletico-PR.

Nas três vezes em que Hulk não jogou, o Atlético venceu duas e perdeu outra. Os triunfos foram sobre Athletico-PR e Santos, no Mineirão. A derrota foi para o Grêmio, quando escalou uma equipe reserva, em Porto Alegre.

O atacante é aguardo em Belo Horizonte no início da próxima semana, para que esteja em campo diante do Brasiliense, quarta-feira (20), em jogo pela terceira fase da Copa do Brasil.

Outro desfalque confirmado para a partida de domingo é o atacante Keno, que teve lesão no quadril constatada nesta quinta-feira (14). Uma provável escalação do técnico Antônio Mohamed é: Everson; Mariano (Guga), Nathan Silva, Alonso (Godín) e Guilherme Arana; Allan, Jair, Nacho e Zaracho; Ademir (Savarino) e Eduardo Sasha.

Para o Athletico-PR, por sua vez, a partida marca a estreia do técnico Fábio Carille no comando do time pelo Campeonato Brasileiro. O técnico assumiu o clube paranaense após a derrota por 4 a 0 contra o São Paulo, na primeira rodada da Série A, que levou a demissão de Alberto Valentim. Carille fez sua primeira partida com o time nesta quinta-feira (14), em vitória por 1 a 0 sobre o The Strongest, da Bolívia, pela Libertadores.

Neste domingo, o clube paranaense deve ir a campo com: Bento; Orejuela, Matheus Felipe, Pedro Henrique e Abner Vinícius; Hugo Moura, Bryan García e Terans; Pablo, Canobbio e Cuello.

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Horário: Às 18h (de Brasília) deste domingo (17)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO) (Fifa)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Transmissão: Furacão Play