Atlético-MG empata com Ceará e segue fora do G6; jogador sai de ambulância

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG ficou no 0 a 0 com o Ceará, neste domingo (9), no Mineirão, pela 31ª rodada do Brasileirão, frustrou o torcedor que foi ao estádio acompanhar o time e ainda perdeu a oportunidade de entrar no G6 da competição. O empate também interrompeu a sequência de duas vitórias consecutivas da equipe, que busca a arrancada para garantir uma vaga à Libertadores do ano que vem.

Com o resultado, o Galo chegou aos 47 pontos - um a menos que o Athletico, sexto colocado. Já o Ceará, com 33 pontos, segue próximo dos últimos colocados na briga contra o rebaixamento.

O próximo jogo do Atlético será no sábado (15), contra o Flamengo, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. Já o Ceará vai receber o Cuiabá, no domingo (16), às 16h, no Castelão.

O primeiro tempo foi de mais oportunidades para o Atlético e muita dificuldade do Ceará para chegar ao ataque. Logo no primeiro minuto de jogo, o Galo reclamou de pênalti após Nacho cruzar para a área e a bola bater no braço de Bruno Pacheco. O juiz analisou o lance no VAR e entendeu que não houve a intenção do jogador do Ceará. Aos 14 minutos, Zaracho teve uma boa chance. O argentino finalizou da entrada da área, e João Ricardo fez a defesa.

O Atlético seguiu em cima, dominando as ações no Mineirão. A melhor chance dos donos da casa parou na trave, em finalização de Nacho. O meia argentino fez boa jogada, limpou Victor Luís e mandou na trave esquerda do gol do Ceará.

Aos 33 minutos, Dodô tentou o chute de fora da área, mas a bola atingiu a cabeça de Richard Coelho, do Ceará. O jogador precisou ser atendido com urgência em campo, deixou o Mineirão de ambulância para exames complementares em um hospital próximo ao Gigante da Pampulha. Posteriormente, o Ceará informou pelas redes sociais que o atleta estava consciente e pronto para passar pelos exames protocolares.

Apesar de o Atlético ter seguido em cima, foram poucas as chances claras de gol na segunda etapa. Aos 32, Ademir invadiu a área com liberdade pela direita, cruzou rasteiro para a área, mas ninguém do Galo aproveitou, desperdiçando uma grande chance.

O Atlético teve ainda duas boas oportunidades após a entrada de Pavón. O argentino fez boa jogada aos 42, a bola sobrou para Ademir, que tentou de bicicleta, mas mandou para fora. Aos 45, ele partiu pela esquerda, tentou a finalização, mas mandou para fora.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 0x0 CEARÁ

Motivo: 31ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data e horário: 9 de outubro de 2022, às 18h (de Brasília)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA/SP)

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA/SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA/SP)

Cartões amarelos: Jemerson, Otávio Keno (Atlético-MG); Luiz Otávio, Lima, Richardson (Ceará)

ATLÉTICO-MG

Rafael; Guga, Jemerson, Alonso e Dodô (Rubens); Otávio (Eduardo Vargas), Allan e Zaracho e Nacho (Alan Kardec); Keno (Ademir) e Eduardo Sasha (Pavón). Técnico: Cuca

CEARÁ

João Ricardo; Nino Paraíba, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio, Bruno Pacheco (Diego); Richard Coelho (Fernando Sobral), Richardson, Guilherme Castilho (Vásquez), Victor Luis; Lima (Geovane) e Jô (Cléber). Técnico: Lucho González