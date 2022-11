Atlético-MG elabora o orçamento para 2023 já como SAF

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG enviou na noite desta segunda-feira (28) para os conselheiros do clube o orçamento para a temporada 2023. O principal destaque do documento é a elaboração dos números já com a migração para SAF (Sociedade Anônima do Futebol). O time mineiro tem conversas avançadas com um investidor e, em breve, vai detalhar todos os números no Conselho Deliberativo. Ainda sem citar o valor que será investido pelo possível comprador, a diretoria do Atlético projeta faturar R$ 462 milhões no ano que vem, apenas com o futebol profissional, mas estima um déficit operacional superior a R$ 200 milhões.

"A construção do orçamento 2023 teve como principal premissa a migração do departamento de futebol do Atlético para o modelo empresarial por meio da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), ainda que a decisão será submetida ao Conselho Deliberativo para devida votação", cita trecho explicativo do orçamento do Atlético.

Nos números enviados aos conselheiros, a principal fonte de faturamento do Atlético-MG em 2023 são os direitos de transmissão e premiação por desempenho esportivo, com R$ 188,3 milhões. Receita com patrocínios, venda de atletas e bilheteria são as outras grandes fontes de renda para 2023. Como na próxima temporada tem a inauguração da Arena MRV, o clube alvinegro projeta elevar em quase R$ 20 milhões o faturamento com venda de ingressos em comparação com 2022. A expectativa é fazer R$ 71 milhões apenas com ingressos, além de mais R$ 26,5 milhões através do plano de sócio-torcedor.

Dos R$ 462 milhões de faturamento bruto, o Atlético-MG espera ter uma receita líquida de R$ 331,6 milhões, o que causaria um déficit operacional de R$ 212 milhões. Somente com folha salarial, direitos de imagem e premiação o Galo projeta gastar R$ 251,4 milhões. Entre os custos estimados do Atlético para 2023 está os repasses da SAF para a associação, na casa dos R$ 103 milhões, como determina a a lei vigente 14.193/2021.

O orçamento que o Atlético enviou aos conselheiros será votado nesta quinta-feira (30), no auditório Elias Kalil, localizado na sede administrativa do clube.

SEM DATA PARA SE TORNAR SAF

Apesar de elaborar todo o documento com a transformação do clube em SAF, o Atlético ainda não tem uma data definida para fazer a migração. A promessa é de quem muito em breve os conselheiros serão convocados para uma nova reunião, para que tenham acesso em todos os detalhes da venda do futebol do clube.

O desejo do órgão colegiado que comanda o Atlético, formado pela diretoria executiva e pelos mecenas, é de que todo o processo esteja concluído nos primeiros meses de 2023.