Atlético-MG é bicampeão da Copa do Brasil ao derrotar Athletico-PR

O Atlético-MG conquistou o bicampeonato da Copa do Brasil ao derrotar o Athletico-PR, nesta quarta-feira (15), por 2 a 1, na Arena da Baixada, em Curitiba. Na partida do último domingo (12), os mineiros golearam por 4 a 0 no Mineirão, em Belo Horizonte. A conquista anterior havia sido em 2014.

Com o título, o Atlético-MG vai enfrentar o Flamengo no dia 20 de fevereiro pela Supercopa do Brasil, em jogo único. O local do duelo ainda será anunciado pela CBF.