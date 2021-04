Atlético-MG divulga dívida de R$ 1,2 bi e prevê redução drástica em 5 anos

O Atlético-MG pensa em R$ 200 milhões de teto na folha salarial anual, gasto de R$ 50 milhões com aquisição de atletas e previsão de arrecadação de R$ 120 milhões em vendas de jogadores. Além de 33% do elenco profissional ser formado por revelações da base.

"Temos R$ 1,3 bilhão de patrimônio contábil, com crescimento de R$ 481 milhões de 2019 para 2020. E isso não inclui a mais-valia dos jogadores, o que daria mais do que R$ 1,5 bilhão", detalhou.

Paulo Braz, além das dívidas, ressaltou sobre o patrimônio do clube. Ele comentou que o endividamento é menor do que o patrimônio atleticano.

Outros 22% (265,98 milhões) em parcelamentos no Profut [Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro].

Braz destrinchou a dívida do clube. De acordo com o diretor 42% (R$ 507,78 milhões) são dívidas urgentes e que pedem "ação imediata". Valor esse devido a bancos, pagamento na Fifa [que pode acarretar também punição desportiva].

Segundo o diretor de finanças e orçamento do time, Paulo Braz, o endividamento líquido do clube aumentou R$ 462 milhões em 2020. Apesar disso, o dirigente afirmou que o Atlético-MG fechou o ano passado com superávit de R$ 19 milhões.

BELO HORIZONTE, MG (UOL-FOLHAPRESS) - O Atlético-MG realizou na manhã desta sexta-feira (23) o "Galo Business Day", evento que apresentou os dados financeiros do clube, tanto de forma global quanto os números da temporada 2020. Na apresentação, o clube revelou uma dívida global de R$ 1,209 bilhão, número amplamente falado nos últimos meses, inclusive em matéria no UOL Esporte.

