Atlético-MG despacha Fortaleza no Castelão e vai à final da Copa do Brasil

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG garantiu a classificação para a final da Copa do Brasil com vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza nesta quarta-feira (27), desta vez no Castelão —na partida de ida, em casa, o time mineiro já havia vencido por 4 a 0.

A confirmação da vaga se deu sem sustos para o Atlético, que abriu o placar com Diego Costa, aos 13 minutos do segundo tempo, e ampliou aos 38, com Hulk. Já no fim da partida, aos 44, Romarinho deixou o gol de honra do Fortaleza, que terminou as semifinais batido por 6 a 1 no placar agregado.

Campeão do torneio em 2014, o Atlético buscará o bicampeonato nos dias 12 e 15 de dezembro, agora em finais contra o Athletico-PR, que fez 3 a 0 sobre o Flamengo também nesta quarta. Curiosamente, o time paranaense, campeão em 2019, também brigará pela segunda volta olímpica no torneio nacional.

Antes da decisão, o Atlético vira a chave para o Campeonato Brasileiro. No sábado (30), o líder da competição visitará o Flamengo, no Maracanã. Eliminado da Copa do Brasil, o time de Renato Gaúcho tentará derrotar os comandados de Cuca para diminuir a crise e seguir vivo na briga pelo caneco.

FORTALEZA

Marcelo Boeck; Éderson, Titi e Matheus Jussa; Edinho (Osvaldo), Felipe, Ronald (Daniel Guedes), Matheus Vargas (Romarinho) e Bruno Melo; Wellington Paulista (Henríquez) e David (Igor Torres). T.: Vojvoda

ATLÉTICO-MG

Everson; Guga, Réver, Rabello, Alonso, Arana (Dodô); Jair (Nathan), Alan Franco (Borrero), Tchê Tchê; Vargas (Hulk) e Diego Costa (Sasha). T.: Cuca

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Arbitragem: Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA-SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA-SP)

Cartões amarelos: Wellington Paulista, Ronald e Igor Torres (FOR); Réver (CAM)

Gols: Diego Costa (CAM), aos 13', Hulk (CAM), aos 38', e Romarinho (FOR), aos 44'/2ºT