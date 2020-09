Atlético-MG desiste de contração de Thiago Neves após críticas da torcida

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG desistiu da contratação de Thiago Neves, que já estava apalavrado para defender o clube até o fim do Campeonato Brasileiro, competição que será encerrada em fevereiro de 2021. As reações negativas da torcida barraram o acordo.

O clube tinha tudo combinado para contar com o jogador de 35 anos. A sua contratação era um pedido de Jorge Sampaoli ao departamento de futebol, liderado por Alexandre Mattos. No entanto, diante do movimento dos torcedores atleticanos, houve desistência por parte da cúpula nas conversas.

Thiago Neves chegaria a Belo Horizonte nesta terça-feira (15) para realizar exames médicos e assinar contrato. A situação estava toda encaminhada. Contudo, diante da repercussão negativa, a diretoria comunicou ao estafe do atleta ainda na noite desta segunda (14) que não fecharia o negócio.

Sem clube desde que rescindiu com o Grêmio, Thiago Neves acumulou passagem recente e conturbada pelo Cruzeiro, arquirrival do Atlético-MG. No clube celeste, o jogador ficou marcado pela queda para a Série B do Campeonato Brasileiro.