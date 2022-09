Atlético-MG completa dez jogos após queda de Turco com apenas duas vitórias

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG anunciou a demissão de Antonio 'Turco' Mohamed em 22 de julho, na manhã seguinte ao empate com o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do aproveitamento de 69% na temporada e de ter apenas cinco derrotas em 45 partidas, o treinador argentino não resistiu à eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil e a série de atuações ruins no torneio de pontos corridos. Passados dez jogos desde que queda de Turco, a situação do clube mineiro em 2022 ficou pior, com apenas duas vitórias neste período.

Com 40 pontos conquistados, o Atlético-MG está fora da zona de classificação para a Copa Libertadores. Conseguir uma das vagas diretas na fase de grupos do torneio continental é que o sobrou para o clube em 2022, para não ter de inaugurar a Arena MRV, no primeiro semestre do ano que vem, sem disputar a principal competição da América do Sul. O próximo desafio é diante do Avaí, neste sábado (17), na Ressacada, em Florianópolis (SC), pela 27ª rodada da Série A.

Contratado pelo Atlético-MG no mesmo dia da demissão de Mohamed, Cuca esteve à frente do time alvinegro em nove dos dez jogos disputados. Apesar de já acertado, o treinador não comandou o time na derrota para o Corinthians, pela 19ª rodada, quando a responsabilidade de dirigir a equipe ficou com Lucas Gonçalves, integrante da comissão técnica fixa do clube.

Nas dez partidas disputadas desde a demissão de Turco, oito pelo Brasileiro e duas pela Copa Libertadores, foram cinco derrotas, três empates e apenas duas vitórias, sobre Coritiba e Atlético-GO, ambas fora de Belo Horizonte. Aliás, o Atlético-MG não venceu nenhum dos seis jogos que disputou em Belo Horizonte, independentemente da competição ou do mando de campo.

Quando Turco Mohamed deixou o comando, no fim de julho, o clube mineiro estava na terceira colocação do Brasileiro e apenas quatro pontos atrás do líder Palmeiras. Passadas oito rodadas, o time alvinegro caiu para sétimo lugar, 11 pontos atrás do clube paulista, que pode fazer a diferença subir para 14, pois não jogou ainda pela 26ª rodada. O time comandado por Abel Ferreira enfrenta o Juventude, sábado (10), no Allianz Parque.

Os embates com o próprio Palmeiras, pelas quartas de final da Copa Libertadores, completam a lista de dez jogos sem Turco Mohamed. Foram dois empates, um em Belo Horizonte e outro em São Paulo, seguido de eliminação na disputa de pênaltis. No jogo do Mineirão, na ida, o Atlético-MG abriu 2 a 0, mas viu o adversário reagir e empatar nos minutos finais. Na volta, nos Allianz Parque, o time alvinegro atuou boa parte do jogo com um jogador a mais, além de cerca de dez minutos com dois atletas a mais, porém não conseguiu fazer nenhum gol e foi derrotado na disputa de pênaltis.

Treinador campeão brasileiro e da Copa do Brasil no ano passado, com o Atlético, Cuca retornou ao clube mineiro com a missão resgatar o bom futebol apresentado na temporada anterior. Naquele momento a situação do clube não era tão complicada como agora, mas a falta de vitórias custou a eliminação na Libertadores e saída da briga pelo título do Brasileiro. Apesar de o momento não ser dos melhores, o treinador atleticano adota um discurso otimista.

Após o empate com o Red Bull Bragantino, no dia 7, Cuca chegou a dizer que o time teve momentos iguais à histórica equipe de 2021. Na opinião do técnico atleticano, a equipe já mostrou uma evolução na atuação, apesar de não demonstrar por meio dos resultados.

"Tomamos conta do jogo, tivemos mais do que o dobro de posse de bola, o quádruplo de finalizações, um jogo que não foi mal jogado em grande parte. Infelizmente, não foi o suficiente mais uma vez para vencer em casa. Mas eu vi muita evolução no jogo jogado, mas não no resultado", disse Cuca, que nesta terceira passagem pela Cidade do Galo tem apenas 33% de aproveitamento.

Para buscar a vitória neste sábado, Cuca poderá contar com Hulk, que se recuperou de lesão na panturrilha, e Alan Kardec, recuperado de um quadro de lombalgia. Por outro lado, o meia-atacante Zaracho será poupado após ter sentido desconforto muscular, enquanto Otávio, Pedrinho, Igor Rabello e Arana seguem no departamento médico do time.

Portanto, uma possível escalação inicial do Atlético-MG tem: Everson; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso e Dodô (Rubens); Allan, Jair e Nacho Fernández; Ademir, Hulk (Eduardo Sasha) e Keno.

O Avaí, por sua vez, fará a primeira partida sob o comando de Lisca, anunciado pelo time catarinense na terça-feira (13), um dia depois de ter deixado o Santos. Com 25 pontos, o time ocupa o 18º lugar, e busca uma sequência positiva para sair da zona de rebaixamento.

Neste sábado, Lisca deve contar com os reforços de Bressan e Vladimir, recuperados de desconforto muscular, e do lateral-direito Kevin, que volta de suspensão. Por outro lado, Matheus Galdezani, que foi titular nas últimas duas rodadas, cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Assim, o Avaí pode começar a partida com: Vladimir; Cortez, Rafael Vaz, Raniele e Renato; Sarará, Bruno Silva e Eduardo; Natanael, William Pottker e Bissoli.

Estádio: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Horário: Às 16h30 (de Brasília) deste sábado (17)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

VAR: Wagner Reway (PB)

Transmissão: Premiere