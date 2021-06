Atlético-MG cede empate à Chape e perde chance de ser vice-lider da Série A

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG perdeu a oportunidade de encostar na liderança do Campeonato Brasileiro, ocupada hoje pelo Athletico-PR, ao ceder empate em 1 a 1 para a Chapecoense na noite desta segunda-feira (21), pela quinta rodada.

Em vez de subir, o time mineiro desceu o elevador e, agora com 10 pontos, estacionou na quinta colocação. A equipe catarinense, por sua vez, alcançou três pontos e foi para a 16ª posição.

Buscando o gol a todo instante, as duas equipes fizeram um primeiro tempo de bastante movimentação no Mineirão. Enquanto o Atlético tentava chegar à meta adversária com passes curtos, a Chape explorava bolas longas. Quem se deu melhor nos 45 minutos iniciais foram os donos da casa.

Aos 24 minutos, o volante Tchê Tchê, em um belo chute de fora da área, balançou a rede do time alviverde. Este, inclusive, foi o primeiro tento anotado pelo jogador, emprestado pelo São Paulo até maio do ano que vem, com a camisa do Atlético-MG.

Já na etapa final, Allan derrubou Fernandinho na área. A partida seguiu, mas o árbitro foi orientado pelo VAR a revisar o lance. Na cobrança, aos 34 minutos, Ravanelli deslocou Everson e empurrou para o fundo da rede deixando tudo igual.

Na próxima quinta (24), o time comandado por Cuca volta a campo e encara o Ceará, a partir das 19h, no Castelão. A partida será válida pela sexta rodada e, em caso de vitória, o Atlético pode voltar do Nordeste no G-4 da competição. A Chape, por sua vez, recebe o Internacional no mesmo dia.

ATLÉTICO-MG

Everson; Guga, Gabriel, Réver e Guilherme Arana; Allan, Jair (Zaracho), Tchê Tchê (Calebe), Hyoran (Echaporã), Hulk e Keno (Sasha). T.: Cuca

CHAPECOENSE

João Paulo; Matheus Ribeiro, Felipe Santana, Ignácio e Derlan; Guedes (Bruno Silva), Anderson Leite, Ravanelli e Lima; Fernandinho (Ezequiel) e Anselmo Ramon (Perotti). T.: Jair Ventura

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)

Auxiliares: Rafael Trombeta e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Cartões amarelos: Hulk (CAM); Ignácio (CHA)

Gols: Tchê Tchê (CAM), aos 24'/1ºT; Ravanelli (CHA), aos 34'/2ºT