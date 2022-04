Atlético-MG cede empate ao Coritiba, perde os 100%, mas é líder da Série A

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O Atlético-MG pagou caro por apresentar duas atuações distintas na partida contra o Coritiba, neste sábado (23), no Independência, pela terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Após abrir dois gols de vantagem na primeira etapa com Savarino, o time alvinegro tomou o empate no segundo tempo com Igor Paixão e Adrian Martinez.

Com isso, o time do 'Turco' Mohamed, que tinha vencido as duas primeiras rodadas, ficou no 2 a 2 com os paranaenses e perdeu os 100% de aproveitamento na competição. O Galo agora soma sete pontos e é o primeiro na tabela. O Coritiba ocupa a sétima colocação, mas poderá perder posições de acordo com o complemento da rodada neste domingo (24).

As duas equipes começaram o jogo de maneira equilibrada. O Atlético começou buscando as ações, mas o Coritiba respondia com ataques rápidos.

Savarino (Atlético-MG), todavia, abriu o placar aos 23 minutos. Regis (Coritiba) perdeu no meio, Hulk fez o último passe para o venezuelano, que tocou para o fundo das redes. Aos 35, Biro escorregou, Savarino roubou e mandou para o gol novamente, aumentando o placar no Independência.

O Coritiba voltou bem para a segunda etapa e dificultou bastante as ações do Atlético-MG. Tanto é que a equipe paranaense buscou o empate contra o Galo.

Aos 16 minutos, depois de insistir bastante, o Coxa descontou com Igor Paixão após jogada de Fabrício Daniel. Os paranaenses seguiram em cima do Galo e Adrian Martinez empatou o jogo, aos 32 minutos, após jogada trabalhada iniciada com Igor Paixão.

O Atlético volta a campo contra o Independiente del Valle, na próxima terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Equador. O Alvinegro tenta se recuperar na competição continental após empate diante do América-MG, por 1 a 1, na rodada passada. Pelo Brasileirão, o compromisso será contra o Goiás, no sábado (30), às 18h30, em Goiânia.

Já o Coritiba terá a semana cheia para se preparar para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. A equipe paranaense volta a campo no domingo (1), no Couto Pereira, onde recebe Fluminense, às 16h.

ATLÉTICO-MG

Everson; Mariano, Godín, Alonso e Rubens; Otávio (Allan) Jair, Nacho (Eduardo Sasha); Vargas (Ademir, aos 17 minutos do segundo tempo), Savarino (Guilherme Arana) e Hulk. T.: Tony Mohamed.

CORITIBA

Muralha; Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Cástan e Guilherme Biro; Willian Farias, Val (Bernardo, no intervalo) Regis (Robinho); Igor Paixão, Alef Manga (Fabrício Daniel) e Clayton (Adrian Martinez). T.: Gustavo Morínigo.

Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 21h (de Brasília) deste sábado (23)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (Fifa/DF)

Auxiliares: Alessandro Alvaro de Matos (BA) e José Reinaldo Nascimento Júnior (DF)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (VAR-Fifa/RJ)

Cartões amarelos: Hulk (Atlético-MG) Gustavo Morinigo (Coritiba)

Gols: Savarino, aos 23 minutos e aos 35 do primeiro tempo (Atlético-MG) Igor Paixão, aos 16 minutos do segundo tempo e Adrían Martinez, aos 35 minutos do segundo tempo