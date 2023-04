Atlético-MG anuncia a contratação de Rodrigo Battaglia

Battaglia surgiu para o futebol no Huracán, da Argentina. No país, ainda defendeu Racing e Rosário Central. Na Europa, Battaglia passou primeiro por Braga, Moreirense, Desportivo Chaves e Sporting antes de se mudar para a Espanha, onde passou por Alavés e Mallorca.

Battaglia foi um pedido de Eduardo Coudet, que trabalhou com o jogador no passado. Conforme revelou André Hernan, colunista do UOL, a chegada do argentino não abre espaço para uma venda de Allan.

