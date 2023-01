Atlético-MG anuncia contratação de Igor Gomes, revelado pelo São Paulo

O time tricolor manteve 10% dos direitos em caso de uma futura venda, para liberar o jogador antes do término do contrato.

O vínculo de Igor Gomes com o São Paulo tinha duração até março, e o meia assinou um pré-contrato com o Atlético-MG.

BELO HORIZONTE/MG - O Atlético-MG confirmou nesta sexta-feira (6) a contratação do meia Igor Gomes. O jogador de 23 anos foi revelado pelo São Paulo e chega à Cidade do Galo sem custos.

