Atlético-MG acerta detalhes e prepara anúncio de Eduardo Coudet

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Menos de uma semana depois de confirmar a saída de Cuca, que não renovou o contrato para a temporada 2023, o Atlético-MG está muito próximo de anunciar seu novo treinador: Eduardo Coudet, de 48 anos, nascido em Buenos Aires, na Argentina.

A definição aconteceu neste sábado (19), após algumas reuniões. Coudet chegará ao Atlético-MG com um ano de contrato e o desafio de comandar o time alvinegro no ano da inauguração da Arena MRV. O estádio do Galo já tem 90% das obras concluídas e sua inauguração está prevista para março de 2023. O primeiro jogo do time por lá vai acontecer em maio, num amistoso internacional. A partir de junho o Atlético-MG mudará definitivamente para a Arena MRV.

Eduardo Coudet foi a segunda opção do Atlético-MG, que chegou a procurar o também argentino Juan Pablo Vojvoda, que optou por renovar contrato com o Fortaleza. Coudet atende o perfil traçado pela direção alvinegra, que deseja ter um time protagonista em campo, que seja ofensiva. Além disso, pelo fato de ter trabalhado no Internacional, em 2020, é um treinador estrangeiro que já conhece bem o calendário brasileiro.

Na época de Inter, Coudet trabalhou com Rodrigo Caetano, que atualmente é o diretor de futebol do Galo. Inclusive, o dirigente foi um dos entusiastas na escolha do treinador que estava no Celta de Vigo, da Espanha, mas foi demitido do cargo no começo do mês.

A passagem de Coudet pelo Inter durou até novembro de 2020, mas vale lembrar que foi uma temporada afetada pela pandemia causada pelo novo coronavírus. Em 46 partidas à frente do Colorada, Coudet teve 61,5% de aproveitamento, com 24 vitórias, 13 empates e nove derrotas. Quando aceitou a proposta do Celta, Coudet deixou o Inter na liderança do Brasileirão.

Além de Coudet, outro nome que esteve na pauta alvinegra foi o de Sebastián Beccacece, que foi auxiliar de Jorge Sampaoli. Mas o tempo maior de carreira pesou a favor de Coudet. O anúncio oficial da contratação deverá ser feito nas próximas horas.