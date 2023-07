Atlético-MG abre 2 a 0, mas América empata clássico com gol de letra

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG abriu 2 a 0 no primeiro tempo, mas levou o empate do América-MG, em 2 a 2, na etapa final do confronto deste domingo (2). Zaracho e Hulk marcaram para o Galo. Mastriani fez os dois do Coelho, e o segundo foi um golaço de letra.

O Galo teve começo arrasador. O gol de Zaracho saiu no primeiro minuto, após jogada que começou com Hulk e teve assistência precisa de Pavón. O segundo gol foi de Hulk, em passe errado de Marcinho. O lateral-direito do América-MG recuou errado após também falhar na marcação no primeiro gol.

Sem Marcinho, o América-MG fez segundo tempo muito melhor e acuou o Atlético, que viu Mastriani fazer os dois gols do Coelho. O Galo tentou desempatar no fim, mas não houve tempo.

O técnico Felipão foi expulso na sua estreia pelo Atlético no Mineirão. O treinador levou dois cartões amarelos por reclamação no primeiro tempo e viu de longe o empate do América.

Hulk também foi expulso. Após o apito final, o atacante levou o segundo cartão amarelo por reclamação.

O empate deixa o Atlético-MG no 10º lugar, com 20 pontos, enquanto o América-MG amarga o 19º lugar, com apenas nove.

O Atlético terá a semana livre antes de enfrentar o Corinthians, sábado, novamente no Mineirão. O América enfrentará o Corinthians na quarta-feira, em casa, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Como foi o jogo

O Atlético-MG começou com todo o gás. Nos primeiros segundos, Pavón finalizou para boa defesa de Pasinato. E antes do cronômetro marcar dois minutos, o Galo abriu o placar com Zaracho, após assistência de Pavón.

Com a vantagem, o Galo diminuiu um pouco o ímpeto e se armou para os contra-ataques. O América-MG criou perigo, principalmente no jogo aéreo de Danilo Avelar, mas vacilou novamente.

Aos 27, Marcinho errou um recuo simples e a bola caiu logo nos pés de Hulk. O atacante do Galo avançou em velocidade e deslocou Pasinato para colocar 2 a 0 no placar e encaminhar a vitória.

No fim do primeiro tempo, o América-MG quase diminuiu com Avelar e também com Maidana, sempre no jogo aéreo. Antes do intervalo, o técnico Felipão levou o segundo cartão amarelo e foi expulso na sua estreia pelo Galo no Mineirão.

O segundo tempo foi diferente. O América voltou melhor e acuou o Atlético-MG no seu campo. Aos 13, Danilo Avelar cruzou para Mastriani diminuir de cabeça. O zagueiro Jemerson vacilou na marcação.

O Coelho se empolgou e teve boas chances de empatar com Maidana e Martínez até finalmente empatar no minuto 26. Benítez chutou cruzado e Mastriani, de letra, fez o segundo dele para deixar tudo igual. Com o empate, o Atlético-MG "lembrou de atacar", mas não conseguiu desempatar. Nos acréscimos, Mastriani quase virou. 2 a 2 no clássico no fechar das contas.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 x 2 AMÉRICA-MG

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 2 de julho de 2023 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO)

Assistente 1: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA)

Assistente 2: Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA/SP)

Cartões amarelos: Hulk e Kardec (Atlético-MG) e Benítez e Aloísio (América-MG)

Cartão vermelho: Felipão e Hulk (Atlético-MG)

GOLS: Atlético-MG: Zaracho e Hulk, aos 1 e 27 minutos do primeiro tempo; América-MG: Mastriani (2), aos 13 e 26 minutos do 2 segundo tempo.

ATLÉTICO-MG

Everson, Mariano, Jemerson, Mauricio Lemos e Guilherme Arana; Battaglia, Zaracho (Patrick), Edenilson e Igor Gomes (Kardec); Pavón (Vargas) e Hulk. Técnico: Felipão.

AMÉRICA-MG

Pasinato, Marcinho (Marlon), Éder, Maidana e Danilo Avelar; Lucas Kal (Wanderson), Juninho e Breno (Benítez); Emmanuel Martinez, Felipe Azevedo (Rodrigo Varanda) e Aloísio (Mastriani). Técnico: Vágner Mancini.