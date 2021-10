Atlético-GO vence o Galo por 2 a 1 e derruba longa invencibilidade do líder

BELO HORIZONTE, MG (UOL-FOLHAPRESS) - Após 112 dias perder, o Atlético-MG sentiu o gosto amargo de ser superado. O autor do feito foi o Atlético-GO: de virada, o Dragão fez 2 a 1 no Galo neste domingo (17), em Goiânia. Com isso, apesar de se manter isolado no topo da tabela da competição mais importante do país, a sequência de 18 partidas de invencibilidade na Série A do Atlético-MG acabou.

Na próxima rodada, o Atlético-GO recebe o Grêmio, às 20h do dia 25. O Atlético-MG joga um dia antes, domingo (24), às 16h (de Brasília) —antes, na quarta-feira (20), também no Gigante da Pampulha, o alvinegro recebe o Fortaleza pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil.

Partida

Com mais posse de bola e dono das ações, o Atlético-MG, visitante no confronto da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, dominou os primeiros 45 minutos de bola rolando. Contudo, apesar de controlar o Dragão, o alvinegro não conseguiu assustar o goleiro Fernando Miguel.

Já os mandantes, que entraram em campo com a missão de ficar mais longe da zona de rebaixamento, tentaram explorar os contra-ataques; porém, sem sucesso.

Logo aos 13 minutos da segunda etapa, a famosa "Lei do Ex" entrou em ação. Aproveitando cobrança de escanteio vinda do lado direito, o zagueiro Nathan Silva, que defendia o Atlético-GO no início da temporada, subiu mais que os ex-companheiros e estufou a rede. É a segunda rodada consecutiva que ele marca pelo Galo.

Porém, mesmo com o placar a favor e podendo saber conduzir melhor os minutos seguintes, o time mineiro sucumbiu e, após saída de bola errada de Tchê Tchê, viu o atacante Janderson deixar tudo igual aos 19.

ATLÉTICO-GO

Fernando Miguel; Arnaldo (Oliveira), Wanderson, Éder e Igor Cariús; Gabriel Baralhas (Marlon Freitas), Willian Maranhão e Janderson; André Luís, Zé Roberto (Montenegro) e Ronald (João Paulo). Técnico: Eduardo Souza.

ATLÉTICO-MG

Everson, Guga (Hyoran), Alonso, Nathan Silva, Arana; Allan, Tchê Tchê (Borrero), Zaracho (Calebe), Nacho, Keno (Sasha) e Hulk. Técnico: Cuca.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 2 x 1 ATLÉTICO-MG

Motivo: 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 17 de outubro de 2021

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

Horário: 18h15 (de Brasília)

Arbitragem: Raphael Claus.

Auxiliar: Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Pericles Bassols Pegado Cortez (SP)

Cartão amarelo: Zé Roberto (AGO)

Gols: Nathan Silva, aos 13 minutos do segundo tempo, para o Atlético-MG; Janderson, aos 19, e Oliveira, aos 35, para o Atlético-GO.