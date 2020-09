Atlético-GO vence o Bahia com golaço de goleiro e estraga estreia de Mano

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-GO conseguiu mais um resultado surpreendente no Campeonato Brasileiro. Após derrotar o Vasco no Rio no meio de semana, a equipe do Centro-Oeste bateu o Bahia fora de casa por 1 a 0, estragando a estreia do técnico Mano Menezes no time nordestino. Um golaço do goleiro Jean, em rebote após cobrança de falta dele mesmo, selou o resultado. A partida foi disputada no estádio Pituaçu, em Salvador.

Jean marcou o seu gol aos 39 minutos do primeiro tempo. O goleiro se aventurou no ataque na cobrança de uma falta, mas inicialmente parou na barreira. Em seguida, acertou um belo disparo de pé esquerdo para vencer o colega de profissão Douglas.

Esta foi a primeira partida do experiente Mano Menezes à frente do Bahia. O ex-técnico da seleção foi anunciado no meio de semana como novo treinador do Tricolor, em substituição a Roger Machado.

Com o resultado, o Bahia chegou a 9 pontos na tabela, e avança para 16º posição. O Atlético-GO, por sua vez, ficou com 12 pontos e ocupa a 11º posição. Na próxima rodada, o Bahia encara o Corinthians, enquanto o Atlético-GO enfrenta o Atlético-MG.

BAHIA

Douglas; Nino Paraíba, Juninho, Ernando, Juninho Capixaba; Ronaldo , Jadson, Rodriguinho; Élber, Gilberto, Clayson. Técnico: Mano Menezes

ATLÉTICO-GO

Jean; Dudu, Éder, João Victor, Nicolas, Oliveira; Édson; Chico, Gustavo Ferrareis, Janderson, Renato Kayzer. Técnico: Vagner Mancini

Local: Pituaçu, Salvador

Horário: 18h (de Brasília)

Árbitro: Vinícius Gomes do Amaral

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Rodrigo Carvalhães de Miranda

Cartões amarelos: Rossi e Daniel (Bahia); João Victor (Atlético-GO)

Cartões vermelhos: : Juninho (Bahia)

Gol: Jean, aos 39 minutos do primeiro tempo (Atlético-GO)