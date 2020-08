Atlético-GO recebe Ceará em duelo contra a rabeira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Atlético-GO enfrenta o Ceará neste domingo (30), às 18h, no estádio Olímpico, em Goiânia (GO), pela sexa rodada do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes vivem situação ruim na competição, ocupando a rabeira da tabela de classificação.

Sem vencer desde a primeira rodada, o Atlético-GO está há três rodadas sem triunfar. Para amenizar, a equipe dirigia por Vagner Mancini vem de classificação na Copa do Brasil diante do São José-RS. No entanto, a vaga na quarta fase veio após derrota por 1 a 0, na quarta-feira passada (26), em Porto Alegre (RS).

No Brasileiro, o Atlético-GO deu a impressão de uma boa campanha ao fazer 3 a 0 sobre o campeão Flamengo na estreia. Na sequência, empatou com Sport e perdeu para Internacional e Goiás.

O Ceará também dava impressão de uma grande campanha depois de ter conquistado a Copa do Nordeste. O primeiro triunfo, porém, só veio na rodada passada ao fazer 2 a 0 sobre o Bahia. Antes disso, a equipe dirigida por Guto Ferreira havia empatado com o Grêmio e perdido para Sport, Vasco e Atlético-MG.

Com toda essa instabilidade, o Ceará inicia a sexta rodada na penúltima colocação, com quatro pontos. O Atlético-GO tem a mesma pontuação, mas está duas posições acima por causa dos critérios de desempate.

ATLÉTICO-GO

Jean; Dudu, Éder, Gilvan, Nicolas; Edson, Marlon Freitas, Jorginho, Ferrareis, Janderson; Hyuri. T.: Vagner Mancini

Ceará

Fernando Prass; Samuel Xavier, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; William Oliveira, Charles, Fernando Sobral, Vinícius; Leandro Carvalho, Rafael Sóbis. T.: Guto Ferreira

Estádio: Olímpico, em Goiânia (GO)

Horário: 18h deste domingo

Juiz: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)