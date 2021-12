Atlético-GO marca no fim, vence a Chapecoense e se livra do rebaixamento

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Chapecoense e Atlético-GO fizeram uma partida muito truncada, com raros lances bonitos na Arena Condá, na noite desta sexta-feira (3). O duelo se encaminha para o empate sem gols até que, aos 42 minutos do segundo tempo, um cruzamento errado de Arthur Henrique entrou no gol e o time visitante garantiu a vitória por 1 a 0 na 36ª rodada do Brasileirão.

O triunfo resolve a vida do time goiano, que chega com 47 pontos, sobe para a 11ª colocação, e se livra matematicamente de qualquer chance de ser rebaixado. Agora, a equipe ainda pode sonhar com uma vaga na Libertadores, já que dois pontos atrás do América-MG, o oitavo colocado.

Já o Verdão permanece com 15 pontos e, como será o lanterna do torneio de qualquer maneira, segue com o objetivo de superar os 17 pontos do América-RN em 2007, que é a pior campanha da era dos pontos corridos até hoje.

Na próxima rodada, a 37ª e penúltima do Brasileirão, a Chape recebe o também já rebaixado Sport na segunda (6), às 21h. No mesmo dia, mas às 20h, o Rubro-Negro visita o Internacional no Beira-Rio. Na quinta (9), às 21h30, os times encerram sua participação no torneio: os catarinenses fora contra o Fluminense e Dragão em casa, diante do Flamengo.

O JOGO DA CHAPE

O time da casa fez, principalmente se considerarmos a campanha até aqui, uma boa exibição. O clube não ficou na retranca, contudo se fechou bem. Mais do que isso, conseguiu boas chances, tanto em jogadas mais rápidas de contra-ataque como em bolas pelo alto.

O JOGO DO DRAGÃO

Machucados, o meia João Paulo e o atacante André Luís fizeram muita falta para o Rubro-Negro. A equipe concentrou as principais ações com Janderson, mas não conseguiu criar nada na partida. O time da casa não estava tão recuado, contudo o Dragão ficou desarrumado e sem encontrar opções para armar as jogadas.

O CONFRONTO

A primeira etapa da partida não teve nenhum grande lance. No começo, os visitantes tentaram arriscar de longa distância, porém o goleiro João Paulo não teve que fazer muito esforço. Depois dos 35, o Verdão do Oeste teve duas boas chances, mas as finalizações foram muito fracas e facilitaram a vida do Fernando Miguel. Bruno Silva praticamente recuou de peito aos 35 e Ronei, aos 40, bateu sem força de dentro da área.

O Dragão voltou melhor do intervalo, mas ainda parecia com mais medo de se expor e sofrer um gol do que de conquistar a vantagem no placar. Janderson continuou sendo o jogador mais acionado do Atlético-GO e levou a melhor na disputa com Busanello. No entanto, isto não se refletiu em jogadas perigosas.

O jogo caiu muito de ritmo e ficou lento na maioria da segunda etapa. Até que, quando o empate parecia encaminhado, o Dragão achou um gol aos 42 minutos. Arthur Henrique recebeu a bola dentro da área e arriscou o cruzamento. O lateral esquerdo pegou mal na bola, mas acabou encobrindo o goleiro João Paulo e só parou no fundo do gol.

CHAPECOENSE

João Paulo; Ezequiel, Joílson, Ignácio e Busanello; Moisés Ribeiro, Lima (Geuvânio), Ronei e Mike (Marquinho); Bruno Silva (Rodrigo Silva) e Henrique Almeida (Perotti). T.: Felipe Endres

ATLÉTICO-GO

Fernando Miguel; Dudu, Éder, Oliveira e Arthur Henrique; Willian Maranhão, Marlon Freitas (Arnaldo) e Rickson (Matheus Barbosa); Janderson (Werley), Ronald (Lucão) e Zé Roberto (Toró). T.: Marcelo Cabo

Estádio: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Juiz: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Cartões amarelos: Arthur Henrique, Éder (Atlético-GO)

Gol: Arthur Henrique, aos 42min do segundo tempo