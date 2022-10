Atlético-GO enfrenta o Palmeiras em busca de pontos para sair do Z4

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras entra em campo nesta segunda-feira (10) contra Atlético-GO, às 18h30, no estádio Antônio Accioly, pela 31ª rodada do Brasileiro. A equipe paulista busca manter a liderança do campeonato. O rival precisa da vitória para sair do Z4.

Em situações opostas no nacional, o Palmeiras segue líder isolado com 66 pontos -o vice Internacional tem 57- e tem a vantagem de estar invicto como visitante há 17 partidas no Brasileiro. O Atlético-GO segue na zona de rebaixamento com 28 pontos -cinco pontos a menos que o primeiro time fora do Z4, o Ceará.

No total, as equipes já se enfrentaram em 17 oportunidades. O Palmeiras soma dez vitórias, enquanto o Dragão venceu cinco vezes e ainda houve dois empates.

Para o confronto desta segunda-feira, o técnico Abel Ferreira terá o retorno de Zé Rafael, que cumpriu suspensão diante do Coritiba e deve entrar no lugar de Atuesta, que está suspenso.

O Atlético-GO precisa urgentemente de pontos para subir na tabela e tentar deixar a zona da degola. Uma das novidades é o retorno do atacante Wellington Rato e do volante Marlon Freitas. Ambos ficam a disposição do técnico Eduardo Souza para atuar contra o Palmeiras.

ATLÉTICO-GO

Renan; Dudu, Wanderson, Lucas Gazal e Arthur Henrique; Willian Maranhão, Edson Fernando (Shaylon) e Marlon Freitas; Wellington Rato, Churín e Luiz Fernando. Técnico: Eduardo Souza

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Mayke, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Estádio: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Horário: 18h30 desta segunda-feira (10)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Onde assistir: Premiere e streaming