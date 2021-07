Atlético-GO e Sport ficam no empate em jogo de tempos distintos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com o segundo tempo bastante movimentado e melhor tecnicamente, Atlético-GO e Sport ficaram no empate por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (7), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, em duelo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

O primeiro tempo da partida foi bastante ruim, com as equipes pouco inspiradas. No entanto, o confronto voltou melhor na etapa final: Marcão, no segundo minuto, marcou para o Sport, e o Atlético buscou o empate com Arthur Gomes três minutos mais tarde.

O resultado deixou o Atlético-GO com 14 pontos, na página de cima da tabela do Brasileiro. Já o Sport soma agora sete tentos, na 16ª posição, duas acima dos times que estão na zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Atlético-GO vai até o Alfredo Jaconi enfrentar o Juventude, no domingo (11), às 11h (de Brasília). Já o Sport receberá o Fluminense na Ilha do Retiro, no sábado (10), às 19h.

ATLÉTICO-GO

Fernando Miguel, Dudu, Oliveira, Eder, Natanael, Willian Maranhão, Marlon Freitas, Gabriel Baralhas (Janderson), Arthur Gomes, André Luis (Pablo Dyego), Lucão (Zé Roberto). T.: Eduardo Barroca

SPORT

Mailson, Hayner, Rafael Thyere, Sabino, Júnior Tavares, Marcão, Zé Welison, Thiago Neves (Thiago Lopes), Neilton (Trellez), Everaldo (Maxwell), André (Mikael). T.: Umberto Louzer

Estádio: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Árbitro: Léo Simão Holanda (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Cleberson do Nascimento Leite (CE)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Cartões amarelos: Dudu (ACG); José Welison (SPO)

Gols: Marcão (SPO), aos 2', e Arthur Gomes (ACG), aos 5'/2ºT