Atlético-GO e Inter erram muito e não saem do empate em 0 a 0

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Atlético-GO e Inter erraram muito durante os 90 minutos de jogo. Passes, conclusões, tentativas de drible ou lançamentos, houve falhas de todos os tipos. Com isso, o resultado da partida pela 18ª rodada do Brasileirão neste domingo (29), no estádio Antônio Accioly, foi um magro 0 a 0.

Com um ponto para cada lado, as situações de ambos permanecem inalteradas. O Dragão é sétimo colocado com 25 pontos. O Colorado fica em 10º com 23.

Com o adiamento do jogo contra o Bragantino, o Inter só tem compromisso marcado para o dia 13 de setembro, contra o Sport. O Atlético-GO atua no dia 12, contra o Corinthians.

O Atlético-GO teve mais a bola do que o Inter no primeiro tempo. No entanto, não conseguiu encontrar as soluções ofensivas necessárias para ter domínio total do jogo. Suas chegadas mais fortes ocorreram em batidas de fora da área. Abusando dos lados do campo, a equipe de Barroca até fez um gol, mas que foi anulado por impedimento. Na etapa final, o domínio se alternou, com muitas falhas em tentativas de criação que brecaram situações mais claras de gol.

O Colorado optou por não pressionar utilizando a marcação no campo de ataque. Pelo contrário, recuou suas linhas e entregou a posse ao rival. Quando retomava, buscava o contra-ataque em velocidade, mas pecou muito em erros de passe. As construções foram pouco frequentes. No segundo tempo, o time errou menos, até acertou a trave com Heitor, mas ainda assim não teve controle das ações.

Edenilson

A partida contra o Atlético-GO foi a última de Edenilson antes de partir para sua primeira chance na seleção brasileira. Ele começou o jogo atuando aberto pela direita, como foi firmado por Diego Aguirre. No decorrer do segundo tempo, acabou centralizado e manteve bom nível de atuação.

Atlético-GO: Fernando Miguel; Arnaldo, Wanderson, Éder e Cairús; Maranhão, Baralhas e João Paulo; André Luís (Rickson), Arthur Henrique (Janderson) e Zé Roberto (Montenegro). Técnico: Eduardo Barroca.

Internacional: Daniel; Heitor, Bruno Méndez, Cuesta e Moisés (Paulo Victor); Dourado, Johnny (Paolo Guerrero), Edenilson, Patrick (Caio Vidal) e Taison (Palacios); Yuri Alberto (Mauricio). Técnico: Diego Aguirre.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 0 X 0 INTERNACIONAL

Local: estádio Atônio Accioly, em Goiânnia (GO)

Data: 29/08/2021 (Domingo)

Árbitro: Marielson Alves da Silva

Auxiliares: Alessandro Rocha Matos e Edevan de Oliveira Pereira

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia

Cartões amarelos: Zé Roberto (ATL); Dourado, Palacios (INT)