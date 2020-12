Atlético-GO e Goiás fazem clássico no final da rodada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atlético-GO e Goiás se enfrentam em clássico nesta segunda-feira (7), às 20h, no Antônio Accioly, em Goiânia, no encerramento da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As equipes aparecem na parte inferior da classificação e são adversárias diretas na luta contra o rebaixamento.

Fora da zona de degola, o Atlético-GO é o 15º colocado, com 28 pontos -quatro a mais que o Vasco, que abre o grupo dos ameaçados. Já o Goiás é o lanterna, com apenas 16 pontos.

Vindo de derrota em casa para o São Paulo, a equipe esmeraldina contará com pelo menos três retornos nesta segunda: David Duarte e Miguel Figueira, que cumpriram suspensão na quinta-feira (3), e Shaylon, vetado contra o time paulista por questões contratuais.

Pelo lado do Atlético-GO, as novidades são Dudu e Gustavo Ferrareis, que não atuaram no empate sem gols com o Inter, no sábado (28), por exigência contratual, além de João Victor, que esteve suspenso no fim de semana.

ATLÉTICO-GO

Jean; Dudu, João Victor, Gilvan e Nicolas; Willian Maranhão, Matheus Vargas, Chico; Janderson, Zé Roberto e Ferrareis. T.: Marcelo Cabo

GOIÁS

Tadeu; Taylon, Fábio Sanches, David Duarte, Jefferson; Ariel Cabral, Breno, Miguel Figueira, Shaylon; Keko e Fernandão. T.: Glauber Ramos

Estádio: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Horário: 20h desta segunda-feira

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)