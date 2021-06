Atlético-GO e Fortaleza colocam invencibilidade à prova no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atlético-GO e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 19h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, com a mesma missão: tentar manter o aproveitamento de 100% neste início de Campeonato Brasileiro.

Líder da competição, o Fortaleza venceu as três partidas que disputou. Já o clube goiano só jogou duas vezes pelo Brasileiro, uma vez que seu duelo contra o Cuiabá foi adiado devido a cessão da Arena Pantanal à Conmebol para a disputa da Copa América. Por isso, tem seis pontos, e ocupa a quarta colocação.

Além do aproveitamento máximo, o duelo deve colocar frente a frente a melhor defesa contra o melhor ataque do Brasileiro. Isto porque, até o início da quarta rodada, o Fortaleza era o time que mais havia balançado as redes adversárias, com oito gols.

Já o Atlético, que bateu São Paulo e Corinthians nas primeiras rodadas, não sofreu nenhum gol -feito que somente o clube goiano e o Flamengo possuem.

Não é à toa, portanto, que Fernando Miguel, goleiro do Atlético-GO, projeta uma partida equilibrada. “Sabemos do momento do Fortaleza, da crescente que eles estão, mas temos nos preparado também e feito uma grande competição até aqui”, disse.

Para o encontro, os atleticanos estarão reforçados por Janderson, desfalque nos três jogos recentes com o Corinthians, o que envolveu também a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, por ainda pertencer ao clube alvinegro. O zagueiro Eder, no entanto, com desconforto, é dúvida.

Do lado tricolor, a lista de desfalques para o técnico argentino Juan Vojvoda pode ter, além de Jackson e Osvaldo, ainda entregues ao departamento médico, Lucas Crispim e Matheus Jussa, que passam por reavaliação.

Estádio: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Horário: 19h (de Brasília) desta quinta-feira (17)

Árbitro: Douglas Schwinger da Silva (RS)

VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Transmissão: Premiere