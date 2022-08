Atlético-GO e Cuiabá duelam contra a zona de rebaixamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atlético-GO e Cuiabá se enfrentam neste domingo (21), às 18h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos os times ocupam a parte de baixo da tabela de classificação e estão na luta contra a zona de rebaixamento.

Com 21 pontos, o Atlético-GO tenta se erguer no Brasileirão. O time dirigido por Jorginho ocupa a penúltima colocação, mas esboçou reação nas últimas rodadas, com uma vitória sobre o Bragantino e um empate com o Botafogo.

Ao mesmo tempo em que tentava reagir, o Atlético-GO lutava em mais duas frentes. O Dragão está nas semifinais da Copa Sul-Americana -vai encarar o São Paulo- e foi eliminado neste meio de semana nas quartas de final da Copa do Brasil. A equipe tinha vantagem de dois gols sobre o Corinthians, mas foi goleada por 4 a 1 em São Paulo.

Parra encarar o Cuiabá, Jorginho contará com o retorno de jogadores importantes, como o centroavante Churín, que não atuou no Itaquerão por já ter defendido o Grêmio na Copa do Brasil.

O Atlético-GO jogará com o seguinte time: Renan; Dudu, Wanderson, Lucas Gazal e Jefferson; Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Léo Pereira, Churín e Luiz Fernando.

O Cuiabá também ocupa a parte de baixo da tabela, mas deixou a zona de rebaixamento na rodada passada ao bater o Juventude em casa por 1 a 0. O time dirigido pelo português Antonio Oliveira soma 23 pontos e está em 16º lugar.

Para o jogo, Rodriguinho está à disposição após ter cumprido suspensão, mas a escalação dele não está assegurada. O Cuiabá deve ter a seguinte formação: Walter; João Lucas, Paulão, Joaquim, Marlon e Osório; Rafael Gava, Pirani (Camilo) e Pepê; Valdivia e Deyverson (Rodriguinho).

Estádio: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Horário: 18h (de Brasília) deste domingo (21)

Juiz: Anderson Daronco (RS)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Transmissão: Premiere