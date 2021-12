Atlético-GO bate o Inter e vai para rodada final com chance de Libertadores

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O Atlético-GO venceu o Inter por 2 a 1, de virada, nesta segunda-feira (6), no Beira-Rio, pela penúltima rodada do Brasileirão. O resultado, com um golaço de Baralhas e outro de Janderson, coloca o time goiano na briga por vaga na próxima Libertadores. O time colorado, que marcou com Yuri Alberto, ficou para trás.

O Inter errou muito e criou pouco. Adotando a conduta que lhe caracteriza no comando de Diego Aguirre, o time do Beira-Rio tratou de proteger seu gol e sair em velocidade. Mas errou repetidamente o último passe antes de concluir. Até teve algumas chances com Yuri Alberto, que demorou para tocar para Taison em um lance e chutou para fora em outro. Mas ainda que tenha feito um gol, o Colorado deu espaços e levou a virada rapidamente.

O Atlético-GO começou criando bastante. Com velocidade pelos lados do campo, usando extremas e laterais, conseguiu "abrir" o time do Inter e escancarar espaços. Com cruzamentos para Janderson e Montenegro, ou a frequente ameaça de Baralhas, esteve cada vez mais perto do gol de Marcelo Lomba até marcar.

A equipe goiana chegou aos 50 pontos e igualou América-MG, que estaria ficando com a última vaga para a competição continental neste momento, e Ceará. Mas fica em nono graças aos critérios de desempate. A classificação dependerá da última rodada.

Já o Internacional parou com 48, caiu para 12º e ainda tem chance, mas precisa vencer a partida final e contar com resultados combinados.

O Inter encerra sua participação no Brasileirão contra o Red Bull Bragantino. O Atlético-GO fecha o campeonato encarando o Flamengo.

INTER

Marcelo Lomba; Saravia (Cadorini), Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Dourado, Lindoso (Palacios), Edenilson, Patrick (Mauricio) e Taison; Yuri Alberto.

T.: Diego Aguirre

ATLÉTICO-GO

Fernando Miguel; Dudu (Arnaldo), Oliveira, Éder e Arthur Henrique (Wanderson); Willian Maranhão, Marlon Freitas (Matheus Barbosa) e Baralhas; Rickson (Igor Cariús), Janderson (Ronald) e Brian Montenegro.

T.: Marcelo Cabo

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro e Evandro de Melo Lima

VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Cartões amarelos: Palacios, Rodrigo Dourado (INT); Igor Cariús (ATL)

Gols: Yuri Alberto [INT], 32' 1ºT; Baralhas [ATG], 44' 1T; Janderson [ATG] 47' 1ºT