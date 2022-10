Atlético-GO bate o Ceará e acirra a briga contra o rebaixamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Atlético-GO venceu o Ceará por 1 a 0 neste domingo (23), no Estádio Antônio Accioly, pela trigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Lucas Gazal marcou o único gol da partida para o clube de Goiás.

O resultado foi bom para o Atlético-GO, mesmo ainda na zona de rebaixamento, o clube subiu para o 17º lugar, com 33 pontos, um a menos que o rival deste domingo, o Ceará, com 34.

Na próxima rodada, o jogo do Atlético-GO é contra o São Paulo, no Morumbi, na quinta-feira (27), às 19h. O Ceará visita o Internacional, no Beira-Rio, na quarta-feira (26), às 21h45.

O início da partida entre os clubes foi equilibrados. O Ceará teve oportunidade de abrir o placar, mas a trave impediu o sucesso. O que não aconteceu com o Atlético-GO. Após um cruzamento de Wellington Rato, Gazal aproveitou marcou no no Estádio Antônio Acciol.

Com o placar na frente, o Dragão cresceu no jogo, mas parou no goleiro João Ricardo.

Na volta do intervalo, seguiram com o equilíbrio mas o placar, no final, permaneceu sem alterações e vitória do Atlético-GO.

*

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1x0 CEARÁ

Data e horário: 23/10/2022 - 18h (de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) e Fernanda Gomes Antunes (MG)

VAR: Pablo Ramon Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: Gabriel Baralhas, 37'/1ºT; Luiz Fernando, 38'/1ºT; Richardson, 43'/1ºT; Edson Fernando, 30'/2ºT; Lucho González, 42'/2ºT

Gols: Lucas Gazal, do Atlético-GO, aos 23 minutos do primeiro tempo

ATLÉTICO-GO

Renan; Dudu (Edson Fernando), Wanderson, Lucas Gazal e Arthur Henrique (Jefferson); Willian Maranhão (Jorginho), Gabriel Baralhas e Wellington Rato; Airton (Léo Pereira), Churín e Luiz Fernando (Marlon Freitas). Técnico: Eduardo Souza.

CEARÁ

João Ricardo; Nino Paraíba, Messias (Gabriel Lacerda), Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Richardson (Zé Roberto), Guilherme Castilho (Lima), Mendoza (Erick) e Victor Luis (Fernando Sobral); Vina e Jô. Técnico: Lucho González.