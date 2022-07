Atlético-GO acerta a contratação de Willian Maranhão, do Santos

Willian Maranhão foi criticado pela torcida antes mesmo de estrear pelo Peixe, não se destacou nos primeiros jogos e acabou escanteado no clube. Ele nem vinha sendo opção no banco de reservas.

Maranhão se destacou no Atlético-GO entre 2020 e 2021. No início deste ano, o jogador foi para o Bahia, onde não manteve o nível e acabou comprado pelo Santos para contrato até dezembro de 2024.

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-GO acertou a contratação do Willian Maranhão, do Santos. O volante volta ao Dragão por empréstimo. Fortaleza, Goiás e um clube da Arábia demonstraram interesse nas últimas semanas, mas o atleta preferiu o Atlético.

