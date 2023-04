Atlético faz última final no Mineirão como mandante

BELO HORIZONTE/MG - A decisão do Campeonato Mineiro será especial para o Atlético-MG, afinal de contas será a última vez que o clube mineiro atuará como mandante no Mineirão em uma final. A partir do segundo semestre, o time alvinegro vai mandar seus jogos na Arena MRV.

O novo estádio do Atlético-MG já está praticamente pronto. A Arena MRV está com quase 100% das obras concluídas e estão pendentes apenas as obras viárias, no entorno do estádio, para que o clube confirme a data do primeiro jogo por lá.

No próximo dia 15, a Arena MRV vai receber seu primeiro evento teste. Entre convidados, imprensa e ingressos vendidos, 9 mil pessoas vão acompanhar o nascimento do campo.

A expectativa é que a partir de agosto o Atlético-MG atue de forma definitiva em seu futuro estádio. O clube reservou datas no Mineirão até julho.

Pelo calendário do futebol brasileiro, a próxima final que o Atlético disputar, seja de Copa do Brasil ou Campeonato Mineiro, já será na nova casa alvinegra.

Atlético e o Mineirão

O Mineirão se tornou a casa do Atlético-MG em setembro de 1965, quando foi inaugurado. A construção do estádio mudou o rumo do futebol mineiro.

Dos 47 títulos mineiros conquistados pelo Galo, em 24 deles o Gigante da Pampulha foi a casa do time alvinegro. O mais recente foi em 2022, quando bateu o Cruzeiro na final.

Além de estaduais, o Atlético também foi campeão brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil e da Copa Conmebol atuando no Gigante da Pampulha.

A história entre Atlético e Mineirão vai seguir, mesmo após a inauguração da Arena MRV. Além de atuar como visitante no Gigante da Pampulha, contra rivais da capital ou times do interior, o Galo também utilizará o estádio quando a Arena receber eventos musicais.